به گزارش خبرنگار مهر، کلانشهر کرج با خیابانهای قدیمی و قرار گرفتن در یکی از اصلی ترین راههای مواصلاتی کشور سالانه نیازمند چندین هزار تن آسفالت برای بهسازی، مرمت و احداث راههای جدید است.

از همین رو با توجه به قرار گرفتن در سال جهاد اقتصادی شهرداری کرج بر آن شد تا در این زمینه با بهره گیری از توان متخصصان داخلی و خارجی به خودکفایی برسد.

از همین رو طی تابستان 90 بارها و بارها وعده راه اندازی کارخانه آسفالت شهرداری کرج داده شد و اما هر بار افتتاح به زمان دیگری موکول شد.

هماهنگی با کارشناسان و شرکت سوئیسی از یک سو و قرار گرفتن آنها در ایام تعطیلات از عوامل تاخیر این راه اندازی تا مردادماه سال جاری بود.

پس از آن نیز این مهم تا زمان حاضر به تعویق افتاد و بالاخره مثل انکه طلسم شکسته شد و کارخانه آسفالت طی یک هفته دیگر راه اندازی می شود.

حضور کارشناسان سوئیسی در کرج/ آغاز به کار خط تولید کارخانه آسفالت



مدیرعامل سازمان عمران و نوسازی شهرداری کرج در گفتگو باخبرنگار مهر از حضور کارشناسان کشور سوئیس و شرکت آمان در کارخانه آسفالت این کلانشهر برای آغاز به کار خط تولید این مرکز خبر داد.



سیف الدین جعفری اظهار داشت: با توجه به اینکه تمامی اقدامات کارخانه آسفالت شهرداری کرج اعم از اجرایی و مکانیکی و الکتریکال به اتمام رسیده است، طی تماس و هماهنگی سازمان عمران و نوسازی شهرداری کرج با شرکت آمان سوئیس، کارشناسان این کشور در این کارخانه حضور یافتند.

وی افزود: این کارشناسان طی هفته گذشته در محل کارخانه و دفتر شهردار کرج به برگزاری جلسه و تبادل نظر پرداختند و در راستای تصمیمات اتخاذ شده در این جلسات، با توجه به آماده بودن کارخانه در تمامی جهات از جمله خرید مصالح سنگی و قیر کارخانه، مقرر شد که کارخانه آغاز به کار کند.

این مسئول عنوان کرد: طی صورت جلسه ای در این زمینه مقرر شد که روز 14 آبان ماه سال جاری تمامی کادر فنی شرکت آمان کشور سوئیس با حضور در محل کارخانه اقدامات لازم را برای آغاز به کار خط تولید انجام دهند.

جعفری ادامه داد: به منظور کوتاه شدن زمان بررسی جوانب آغاز به کار خط تولید کارخانه، کارشناسان سوئیسی با همکاران خود در کشور ترکیه نیز هماهنگی های لازم را به عمل آوردند.

مدیرعامل سازمان عمران و نوسازی شهرداری کرج یادآور شد: طی 10 روز آینده فعالیت آزمایشی این کارخانه با حضور کارشناسان مذکور آغاز می شود و کارشناسان تمامی دستگاه های نصب شده را بررسی و تنظیم می کنند.

این مسئول از صرف اعتباری بالغ بر چهار میلیارد تومان برای احداث این کارخانه خبر داد و اعلام کرد: کارخانه آسفالت کرج، مرکز نمونه و منحصر به فرد در کشور ایران است که قابلیت تولید 240 تن آسفالت در ساعت را دارد.





