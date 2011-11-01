به گزارش خبرنگار مهر، کلانشهر کرج با خیابانهای قدیمی و قرار گرفتن در یکی از اصلی ترین راههای مواصلاتی کشور سالانه نیازمند چندین هزار تن آسفالت برای بهسازی، مرمت و احداث راههای جدید است.
از همین رو با توجه به قرار گرفتن در سال جهاد اقتصادی شهرداری کرج بر آن شد تا در این زمینه با بهره گیری از توان متخصصان داخلی و خارجی به خودکفایی برسد.
از همین رو طی تابستان 90 بارها و بارها وعده راه اندازی کارخانه آسفالت شهرداری کرج داده شد و اما هر بار افتتاح به زمان دیگری موکول شد.
هماهنگی با کارشناسان و شرکت سوئیسی از یک سو و قرار گرفتن آنها در ایام تعطیلات از عوامل تاخیر این راه اندازی تا مردادماه سال جاری بود.
پس از آن نیز این مهم تا زمان حاضر به تعویق افتاد و بالاخره مثل انکه طلسم شکسته شد و کارخانه آسفالت طی یک هفته دیگر راه اندازی می شود.
حضور کارشناسان سوئیسی در کرج/ آغاز به کار خط تولید کارخانه آسفالت
مدیرعامل سازمان عمران و نوسازی شهرداری کرج در گفتگو باخبرنگار مهر از حضور کارشناسان کشور سوئیس و شرکت آمان در کارخانه آسفالت این کلانشهر برای آغاز به کار خط تولید این مرکز خبر داد.
سیف الدین جعفری اظهار داشت: با توجه به اینکه تمامی اقدامات کارخانه آسفالت شهرداری کرج اعم از اجرایی و مکانیکی و الکتریکال به اتمام رسیده است، طی تماس و هماهنگی سازمان عمران و نوسازی شهرداری کرج با شرکت آمان سوئیس، کارشناسان این کشور در این کارخانه حضور یافتند.
وی افزود: این کارشناسان طی هفته گذشته در محل کارخانه و دفتر شهردار کرج به برگزاری جلسه و تبادل نظر پرداختند و در راستای تصمیمات اتخاذ شده در این جلسات، با توجه به آماده بودن کارخانه در تمامی جهات از جمله خرید مصالح سنگی و قیر کارخانه، مقرر شد که کارخانه آغاز به کار کند.
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