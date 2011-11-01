به گزارش خبرگزاری مهر، یدالله افروز اظهار کرد : تأسیس دانشکده علوم قرآنی در جوار حرم مطهر حضرت محمد هلال بن علی ( ع ) نیازمند پیگیری مستمر و همکاری مشترک مسئولان شهرستان و هیئت امنای این آستان است .

وی با اشاره به اشتراکات دانشکده علوم قرآنی با آستان مقدس هلال بن علی ( ع ) از لحاظ معنوی و نیز وابستگی به سازمان اوقاف و امور خیریه بیان کرد : هیئت امنای آستان مقدس هلال بن علی ( ع ) آمادگی فراهم کردن همه امکانات لازم برای تأسیس دانشکده علوم قرآنی در جوار حرم مطهر و نیز هر گونه همکاری با دانشگاه علوم و معارف قرآنی کشور را دارد .

رئیس هیئت امنای آستان مقدس حضرت محمد هلال بن علی ( ع ) در ادامه به ظرفیتهای بالای شهرستان آران و بیدگل برای تامین هیئت علمی و اساتید این دانشکده اشاره کرد و افزود : هم اکنون دانشگاه پیام نور آران و بیدگل تنها دانشگاه استان اصفهان است که رشته علوم قرآن و حدیث را به سه شیوه عادی، آموزش محور و آموزش محور مجازی در مقطع کارشناسی ارشد ارائه می کند و این امر نشانگر ظرفیت بالای اساتید این شهرستان در رشته علوم قرآن و حدیث است .

افروز اظهار کرد : هیئت امنای آستان مقدس حضرت محمد هلال بن علی ( ع ) قطعه زمینی به مساحت بیش از 10 هزار متر مربع را به این امر اختصاص داده اما برای احداث این دانشکده همکاری و پیگیری جدی مسئولین شهرستان لازم است .

وی، فضای فیزیکی و معنوی آستان مقدس را از ویژگیهای خاص این آستان برای تأسیس دانشکده علوم قرآنی خواند و افزود : فعالیتهای قرآنی آستان مقدس حضرت محمد هلال بن علی ( ع ) در سطح ملی و معرفی این شهرستان به عنوان شهر نمونه قرآنی کشور از سوی رادیو قرآن، زمینه های مساعد قرآنی آران و بیدگل و ضرورت احداث این دانشکده را در این شهرستان نشان می دهد .

دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم کشور وابسته به سازمان اوقاف و امور خیریه و با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سال 1368 با 14 دانشکده در شهرهای مختلف کشور فعالیت علمی، آموزشی و پژوهشی خود را آغاز کرد .

در سال 1380 با وجود موافقت اولیه برای تأسیس یک واحد از این دانشگاه در جوار بارگاه ملکوتی حضرت محمد هلال بن علی ( ع ) ، به دلیل عدم پیگیری لازم جهت فراهم کردن امکانات تأسیس دانشکده از سوی مسؤلان شهرستان، احداث این دانشکده تاکنون مسکوت مانده است .