به گزارش خبرگزاری مهر، یدالله افروز اظهار کرد: تأسیس دانشکده علوم قرآنی در جوار حرم مطهر حضرت محمد هلال بن علی(ع) نیازمند پیگیری مستمر و همکاری مشترک مسئولان شهرستان و هیئت امنای این آستان است.
وی با اشاره به اشتراکات دانشکده علوم قرآنی با آستان مقدس هلال بن علی (ع) از لحاظ معنوی و نیز وابستگی به سازمان اوقاف و امور خیریه بیان کرد: هیئت امنای آستان مقدس هلال بن علی (ع) آمادگی فراهم کردن همه امکانات لازم برای تأسیس دانشکده علوم قرآنی در جوار حرم مطهر و نیز هر گونه همکاری با دانشگاه علوم و معارف قرآنی کشور را دارد.
رئیس هیئت امنای آستان مقدس حضرت محمد هلال بن علی (ع) در ادامه به ظرفیتهای بالای شهرستان آران و بیدگل برای تامین هیئت علمی و اساتید این دانشکده اشاره کرد و افزود: هم اکنون دانشگاه پیام نور آران و بیدگل تنها دانشگاه استان اصفهان است که رشته علوم قرآن و حدیث را به سه شیوه عادی، آموزش محور و آموزش محور مجازی در مقطع کارشناسی ارشد ارائه می کند و این امر نشانگر ظرفیت بالای اساتید این شهرستان در رشته علوم قرآن و حدیث است.
افروز اظهار کرد: هیئت امنای آستان مقدس حضرت محمد هلال بن علی (ع) قطعه زمینی به مساحت بیش از 10 هزار متر مربع را به این امر اختصاص داده اما برای احداث این دانشکده همکاری و پیگیری جدی مسئولین شهرستان لازم است.
وی، فضای فیزیکی و معنوی آستان مقدس را از ویژگیهای خاص این آستان برای تأسیس دانشکده علوم قرآنی خواند و افزود: فعالیتهای قرآنی آستان مقدس حضرت محمد هلال بن علی (ع) در سطح ملی و معرفی این شهرستان به عنوان شهر نمونه قرآنی کشور از سوی رادیو قرآن، زمینه های مساعد قرآنی آران و بیدگل و ضرورت احداث این دانشکده را در این شهرستان نشان می دهد.
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم کشور وابسته به سازمان اوقاف و امور خیریه و با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سال 1368 با 14 دانشکده در شهرهای مختلف کشور فعالیت علمی، آموزشی و پژوهشی خود را آغاز کرد.
در سال 1380 با وجود موافقت اولیه برای تأسیس یک واحد از این دانشگاه در جوار بارگاه ملکوتی حضرت محمد هلال بن علی(ع)، به دلیل عدم پیگیری لازم جهت فراهم کردن امکانات تأسیس دانشکده از سوی مسؤلان شهرستان، احداث این دانشکده تاکنون مسکوت مانده است.
آستان مقدس حضرت محمد هلال بن علی (ع) در شهر نمونه قرآنی آران و بیدگل- شمالی ترین نقطه استان اصفهان- واقع شده است.
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