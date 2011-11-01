مجید مهدیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تعهدات دولت نسبت به بیمه کارگران ساختمانی اظهار داشت: تحقق این موضوع مشروط به شناسایی این کارگران و شرکت آنها در آزمون‌های صنعت ساختمان مراکز فنی و حرفه‌ای است.

وی اضافه کرد: تمام کارگران ساختمانی باید به منظور بهره‌مند شدن از بیمه تامین اجتماعی به مراکز فنی و حرفه‌ای مراجعه کنند و با کسب نمره کتبی و عملی از خدمات این بیمه بهره‌مند شوند.

مسئول دفتر فنی اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان با اشاره به نحوه برگزاری آزمون‌های صنعت ساختمان تاکید کرد: تمام این آزمون‌ها در دو بخش کتبی و عملی برای این افراد برگزار می‌شود و افرادی که در مرحله آزمون‌های کتبی پذیرفته شوند از حق شرکت در آزمون عملی نیز برخوردار می‌شوند.

وی به ضرورت تایید مهارت این افرد توسط مراکز فنی و حرفه‌ای اشاره کرد و افزود: در صورت تحقق این موضوع و صدور کارت مهارت برای این قشر از جامعه مراکز فنی و حرفه ‌ای باید آنها را به مراکز بیمه تامین اجتماعی معرفی کنند.

مهدیان با اشاره به برنامه‌ریزی این مراکز به منظور صرفه‌جویی در بودجه‌های عمرانی تصریح کرد: با توجه به قدمت طولانی برخی از ساختمان‌های فنی و حرفه‌ای و ضرورت مرمت و باز‌سازی آنها از اواسط سال جاری از ظرفیت‌های نیرو‌های صنعت ساختمان در زمینه اقدامات عمرانی این مراکز استفاده شده است.

وی گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون و با استفاده از ظرفیت‌های نیرو‌های آزمونهای عملی ساختمان حدود یک میلیارد ریال در راستای اقدامات و فعالیت‌های عمرانی مراکز فنی و حرفه‌ای استان صرفه‌جویی شده است.

مسئول دفتر فنی اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان اظهار داشت: فنی و حرفه‌ای اصفهان همواره با برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های مناسب در راستای کاهش هزینه‌های این اداره تلاش می‌کند.