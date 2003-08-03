آمريكا و ژاپن يك تيم بازرسي هسته اي تشكيل مي دهند

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از رويتر، روزنامه ژاپني يومي يوري شيمبن به نقل از منابع دولتي ژاپن و آمريكا گزارش داد :اين تيم بازرسي از كارشناسان كشورهايي تشكيل خواهد شد كه قرار است در مذاكرات شش جانبه براي حل بحران هسته اي كره شمالي شركت كنند .

اين روزنامه تصريح كرد ، اين تيم چند مليتي كه متشكل از كارشناساني كشورهايي مانند : چين ، روسيه، آمريكا ،ژاپن و كره جنوبي خواهد بود ، وظيفه دارد از نيروگاه هسته اي يونگ بيون ، تاسيسات توليد پلوتونيم و اورانيوم غني شده وتاسيساتي كه براي آزمايشهاي هسته اي ساخته شده اند بازرسي كند .

كره شمالي و آمريكا روز گذشته موافقت خود را براي برگزاري مذاكرات شش جانبه كه با حضور كشورهاي چين ، ژاپن ، روسيه و كره جنوبي خواهد بود اعلام كردند . هنوز هيچ يك از مقامات رسمي ژاپن وآمريكا درباره اين گزارش هيچ اظهار نظري نكرده اند.

بنا براين گزارش ، كارشناسان اين تيم بازرسي ، مستقل از بازرسان هسته اي سازمان ملل عمل خواهد كرد .از سوي ديگر آمريكا از كره شمالي خواسته است به طور كامل برنامه هاي هسته اي خود را متوقف كند .

گفتني است تنش بين آمريكا و كره شمالي زماني آغاز شد كه كره شمالي برنامه غني سازي اورانيم را تائيد كرد و اين بحران زماني به اوج خود رسيد كه كره شمالي بازرسان سازمان ملل را از اين كشور اخراج كرد و از پيمان منع تو ليد سلاحهاي كشتار جمعي خارج شد و مجددا راكتور نيرو گاه هسته اي يونگ بيون را در شمال پيونگ يانگ به كار انداخت .