"مومو" نماینده سینمای ترکیه در بخش کشورهای اسلامی جشنواره فیلم کودک

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به بیداری اسلامی در کشورهای منطقه و رویکرد جشنواره به این مقوله، بخش سینمای کودک کشورهای اسلامی برای آشنایی بیشتر مخاطبان کودک و نوجوان با دیگر کشورهای مسلمان طراحی شده است.

فیلم "مومو" یکی از آثار برجسته این بخش است که در بستری انسانی، تصویری تاثیرگذار از پیرمردی مسلمان را به تصویر می‌کشد که طی دو مبارزه یکی با مشکلات جسمی خود و دیگری مشکلات اقتصادی از جمله فقر، نوه هایش را سرپرستی می‌کند. فیلم به درون جامعه می‌رود و از دل روزمره، قهرمانی را تصویر می کند که فراتر از متن است اما شاید در حالت عادی به وی توجه نمی شود.



فیلم همچنین بر مضامین و الگوهای رفتاری اسلامی تاکید دارد و نقش اسلام را در افزایش صبر و پیروزی بر مشکلات نشان می دهد.



فیلم "مومو" داستان پیرمردی به نام حسن است که با دو نوه دختری اش زندگی می کنند ولی به دلیل مشکلات جسمی زمین گیر شده است. دختر او فوت کرده و کاظم دامادش مجددا ازدواج کرده اما کمکی به وضعیت فرزندانش نمی کند.



این فیلم پیشتر در جشنواره‌های مختلفی به نمایش در آمده و جوایزی چون جایزه ویژه مردمی جشنواره ورزبرگ آلمان را به خود اختصاص داده است.



