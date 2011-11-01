به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از دو پژوهش ملی پوشش و حجاب زنان ایران و دینداری و بزهکاری جوانان در 10 استان، با حضور حجت الاسلام دکتر خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور برگزار شد.

قربان علی ابراهیمی، مجری پژوهش دینداری و بزهکاری جوانان در 10 استان با بیان اینکه براساس این پژوهش، دینداری در جامعه ایران بالا است، گفت:‌ براساس آمارها زنان از مردان و متأهلان از مجردها دیندارتر هستند.



عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران و مجری پژوهش دینداری و بزهکاری جوانان در 10 استان کشور به تشریح روند جمع آوری اطلاعات در این طرح پرداخت و اظهار داشت: سالهای زیادی غربی ها تلاش کردند جدایی دین و سیاست را مطرح کنند و اکنون به این نتیجه رسیده که نمی توانند دین را کنار بگذارند چراکه در تأمین نظم و امنیت اجتماعی و هدایت انسانها به سمت نشاط و سعادت مؤثر است.



وی با اشاره به پژوهش دینداری و بزهکاری جوانان در 10 استان کشور تصریح کرد: در این پژوهش که در نمونه آمار پنج هزار و 63 نفر انجام شد، علاوه بر مسئله دینداری به پیوند دینی توجه شده که نتایج این پژوهش نشان می دهد دینداری در جامعه ایران بالا است.



ابراهیمی بیان داشت: در مقایسه ابعاد دینداری، تفاوتها بیشتر در بعد مناسکی است.

این پژوهش نشان می دهد با اینکه میزان پیوند دینی از دینداری کمتر بوده، اما باز آمار آن بالا و قابل توجه است.

وی میزان پیوند دینی و دینداری زنان را بیش از مردان خواند و افزود: بر اساس این پژوهش پیوند دینی و دینداری متأهلان بیش از مجردان است.



عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران یادآور شد: بر اساس این پژوهش میزان بزهکاری مردم کم و خیلی کم است و نشان می‌دهد جوانان ما افراد مستعدی هستند و باید بر روی آنها کار فرهنگی کرد اما در ابعاد مختلف تفاوتهایی دیده می‌شود. این پژوهش نشان می دهد بزهکاری متارکه کنندگان بیش از مجردها و بزهکاری مجردها بیش از متأهلان است.



وی اظهار داشت: براساس یافته‌های این پژوهش، دینداری در تهران و ساری به نسبت زابل و یزد پایین است. این پژوهش نشان می دهد که تهران و مشهد در بزهکاری رکوردار هستند و زابل و یزد از بزه کمتری برخوردارند که این نشان می دهد که رابطه پیوند دینی و دینداری بالا است.