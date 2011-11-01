به گزارش سرویس ویژه مهر روزنامه های کشور در صفحات خود به برخی اخبار، مصاحبه ها و مطالب ویژه ای اشاره کرده اند که مرور آنها می‌تواند برای مخاطبان جذابیت داشته باشد:

محکومیت قطعی «سعید لیلاز»

به گزارش روزنامه ایران سعید لیلاز مهرآبادی، یکی از فعالان سیاسی با حکم دادگاه تجدید‌نظر استان تهران به اتهام اقدام علیه امنیت کشور، توهین به مقامات و فعالیت تبلیغی علیه نظام به شش سال حبس قطعی محکوم شده است .

جلسه فراکسیون اصولگرایان برای بررسی استیضاح

روزنامه ایران نوشت : فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی امروز ساعت 6:30 صبح پیش از برگزاری جلسه علنی، درباره استیضاح وزیر اقتصاد تصمیم‌گیری خواهد کرد.

نامه مطهری به مقام‌معظم رهبری برای سوال از رییس‌جمهور

روزنامه شرق به نقل از خبرآنلاین نوشت : علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی درباره موضع مقام‌معظم رهبری، نسبت به طرح سوال از رییس‌جمهور گفت: بنده در نامه‌ای به ایشان از سوالات نمایندگان از رییس‌جمهور و ابهاماتی که وجود دارد، نوشتم. ایشان اگرچه به نامه‌ بنده جواب ندادند، اما سخنرانی‌شان در جمع دانشگاهیان کرمانشاه، را می‌توان پاسخ به این نامه دانست.

کیهان گرا می دهد ، رئیس VOAاخراج می کند

روزنامه کیهان به نقل پایگاه اینترنتی ایران گلوبال وابسته به ضد انقلاب، نوشت: برخی اتفاقات در روزهای اخیر، شک و تردیدهای فراوانی را در میان اپوزیسیون ایرانی داخل و خارج از کشور به وجود آورده و همه را نگران پیش آمدهایی کرده که در صدای آمریکا می گذرد. نخست آن که در پدیده ای نادر، پیش از هر تسویه حساب و اخراجی که در صدای آمریکا صورت می گیرد و دقیقا یک یا دو روز قبل آن، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی «کیهان»، خبرش را پیشاپیش اعلام می کند. این رویه در مورد احمد باطبی، کورش صحتی، و محسن سازگارا، بدون کوچک ترین تفاوتی انجام شد.

مجتهد جرس «آرش بی خدا» از آب درآمد

روزنامه کیهان نوشت: فردی که برخی سایت های فتنه گر از او به عنوان مجتهد و طلبه حوزه علمیه یاد می کردند، همان کسی است که با اسم مستعار آرش بی خدا(!) مقاله می نوشت. نزدیک به یک سال از بازداشت فردی به نام آرش هنرور شجاعی به خاطر اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و جعل اسناد و مدارک تحصیلی می گذرد. به تازگی برخی از سایت های فتنه گر نظیر «جرس» او را طلبه حوزه علمیه و دارای درجه اجتهاد معرفی کرده اند، در عین حال چند سایت دیگر هم به نقل از مادر وی نوشته اند که وی درس های حوزوی را از روی سی دی یا به شکل آنلاین خوانده است!

پرونده با استیضاح یک وزیر یا برکناری چند مقام دولتی مختومه نشود

روزنامه شرق با نقل بیانیه فراکسیون اصلاح طلبان مجلس شورای اسلامی آورد: به نظر ما، دخالت‌های گسترده و بیش از حد دولت و اعمال نظرهای غیرکار‌شناسی در سیستم بانکی زمینه را برای اعمال نفوذ در این مجموعه حساس اقتصادی کشور فراهم کرد. این رویه نادرست دولت که در همه مجموعه‌های اداری سرایت داشته و دارد، سبب گردیده که قانونمندی در دستگاه‌ها کمرنگ و ضمن پایین آمدن شاخص‌های توسعه کسب‌و‌کار در کشور تنها افراد و جریان‌های متصل به مراکز قدرت سیاسی بتوانند از فرصت‌ها و ظرفیت‌های محدود اقتصادی کشور استفاده (بلکه سوءاستفاده) نمایند .

پروژه چراغ خاموش برای انتخابات

روزنامه تهران امروز نوشت : بسیاری از تحلیلگران سیاسی معتقدند جریان انحرافی و سران آنها در حال حاضر در تلاشند فضا را آرام کرده و سکوت پیشه کنند، اما این یک سکوت تاکتیکی است زیرا آنها قصد دارند تا اسفندماه امسال و انتخابات مجلس شورای اسلامی با چراغ خاموش حرکت کرده تا حساسیت‌ها نسبت به عملکردشان بیش از این نشود.

چند سایت علیه جمهوری اسلامی فعالیت می کنند؟

روزنامه وطن امروز نوشت :‌در پی بررسی های سایبری صورت گرفته در حال حاضر بیش از 5 هزار و 130 پایگاه اینترنتی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران مشغول به کار هستند . بر پایه این خبر ، از این تعداد سایت 172 پایگاه اینترنتی متعلق به گروه های تروریستی همچون گروهک های منافقین ، پژاک و تجزیه طلبان است .

طرح کنترل وبلاگ، پیامک و سایت‌های خبری

روزنامه شرق نوشت : قرار است طرحی در مجلس مطرح شود که طی آن اگر شما به عنوان یک «شهروند» در وبلاگ، سایت و هر فضای مجازی مطلبی بنویسید یا کامنتی بگذارید مشمول قانون نظارت بر جرایم مطبوعاتی شوید و اگر جرمی کنید دادگاه‌تان در دادگاه‌های عمومی کشور برگزار می‌شود. طرحی که می‌گوید حتی «پیامک‌های خبری» یا یک سی دی و لوح فشرده که محتوای اطلاعاتی و خبری هم داشته باشد مشمول قانونی می‌شود که نامش «قانون جامع رسانه‌های همگانی» گذاشته شده است.

نامه ستاد قاچاق کالادرباره برخی شرکت‌های خوشنام!

روزنامه خراسان در شنیده های خود نوشت : ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اخیرا در نامه‌ای به دستگاه‌های دولتی، رسما اعلام کرده است تعدادی از شرکت‌های خوشنام تولید و صادرات فرآورده‌های نفتی که توسط این ستاد برای استفاده از مشوق های مختلف انتخاب می شوند، در قاچاق مواد سوختی تحت عناوین صادرات هیدروکربن و حلّال‌ها دخالت دارند.

ترفند چند مسئول محلی برای سرکیسه کردن کاندیداهای مجلس

خراسان در خبر دیگری آورده : چند مسئول محلی در یکی از شهرهای مرکزی کشور با سوء استفاده از علاقه برخی کاندیداهای انتخابات مجلس برای کسب شهرت در بین مردم، آنها را به منطقه ای محروم در حاشیه شهر برده و با نشان دادن قطعه زمینی، اعلام می کردند که این زمین برای ساخت یک درمانگاه خیریه اختصاص یافته است و به این ترتیب از این کاندیداها، مقادیر مختلفی وجه دریافت می کردند که با برخورد مناسب دستگاه‌های نظارتی، این موضوع متوقف شد.

بورس نفت بدون نفت !

روزنامه قدس در خبری نوشت : راه اندازی بورس انرژی عملا به محل چالشی برای نفت و بورس تبدیل شده است ، چنانکه نفتی ها معتقدند بورس انرژی، چراغ خاموش و بدون در نظر گرفتن الزامات حوزه نفت و گاز به عنوان اصلی ترین تامین کننده انرژی کشور در مسیر راه اندازی قرار گرفته و از سوی دیگر بورسی ها نه تنها این مساله را رد می کنند ، بلکه نفتی ها را بی توجه به راه اندازی این بورس مهم معرفی می کنند.