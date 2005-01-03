مصطفي دنيزلي از امروز تمرينات پاس را زير نظر مي گيرد

به گزارش خبرنگار " مهر" مصطفي دنيزلي سرمربي ترك تبار تيم فوتبال پاس روزگذشته پس ازعقد قراردادي يك سال و نيمه با اين باشگاه درمحل ورزشگاه شهيد دستگردي حاضرشد تا نظاره گرتمرينات اين تيم باشد.

براساس اعلام سرپرست جديد تيم پاس ، دنيزلي از ساعت 30/14 دقيقه امروزتمرينات اين تيم را رسما زيرنظرخواهد گرفت تا پاس را براي ديدارهفته شانزدهم مقابل برق شيرازآماده كند.

قراراست دستياران اين مربي بزودي از سوي وي و با هماهنگي باشگاه پاس معرفي شوند. ديدار تيم هاي پاس و برق شيراز روز جمعه در ورزشگاه شهيد دستگردي برگزار خواهد شد.

