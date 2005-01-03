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۱۴ دی ۱۳۸۳، ۱۳:۱۷

پس از حضور روز گذشته در ورزشگاه شهيد دستگردي ؛

مصطفي دنيزلي از امروز تمرينات پاس را زير نظر مي گيرد

سرمربي جديد تيم فوتبال پاس تهران از ساعاتي ديگر رسما كارش را با اين تيم آغاز خواهد كرد.

به گزارش خبرنگار " مهر" مصطفي دنيزلي سرمربي ترك تبار تيم فوتبال پاس روزگذشته پس ازعقد قراردادي يك سال و نيمه با اين باشگاه درمحل ورزشگاه شهيد دستگردي حاضرشد تا نظاره گرتمرينات اين تيم باشد.
براساس اعلام سرپرست جديد تيم پاس ، دنيزلي از ساعت 30/14 دقيقه امروزتمرينات اين تيم را رسما زيرنظرخواهد گرفت تا پاس را براي ديدارهفته شانزدهم مقابل برق شيرازآماده كند.
قراراست دستياران اين مربي بزودي از سوي وي و با هماهنگي باشگاه پاس معرفي شوند. ديدار تيم هاي پاس و برق شيراز روز جمعه در ورزشگاه شهيد دستگردي برگزار خواهد شد.

کد مطلب 144951

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