سردار کریم نصر اصفهانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استفاده از راهکار‌های قانونی به منظور کاهش آلودگی هوا اظهار داشت: فرهنگ کاهش مشکلات زیست محیطی باید در جامعه و میان شهروندان نهادینه شود و ساماندهی وضعیت موجود مشارکت و همگامی مردم و مسئولان را می‌طلبد.

وی به اهمیت کنترل آلایندگی واحد‌های صنعتی در این زمینه اشاره کرد و ادامه داد: صنایع از مهم‌ترین منابع آلوده‌کننده به شمار می‌روند و این واحد‌ها باید با رعایت استاندارد‌های ایمنی و قانونی آلودگی‌های خود را کنترل کنند.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه آلودگی بخش‌های مختلف جامعه را با مشکلات بسیاری مواجه می‌کند، تصریح کرد: مسئولان باید با استفاده از ساز و کار‌های قانونی و ارائه اطلاعات مناسب در این زمینه به مردم بستر‌های ایجاد فضایی عاری از آلودگی را در سطح شهر فراهم کنند.

وی به مهم‌ترین اقدامات اجرایی در راستای کاهش آلودگی هوای اصفهان اشاره کرد و ادامه داد: طرح خارج شدن خودرو‌های فرسوده از فضای شهر باید به سرعت انجام شود و خودرو‌های جدید جایگزین این خودرو‌ها شوند.

نصر اصفهانی با اشاره به اهمیت حفظ سلامت جسمی و روحی مردم تاکید کرد: استفاده از ورزش‌های پاک مانند پیاده‌روی و دوچرخه‌سواری در راستای کاهش آلودگی هوا و مشکلات زیست محیطی نقش موثری دارد و مردم مسئولان باید با سرمایه‌گذاری بر روی ورزش‌های پاک مشکلات زیت محیطی را کاهش بدهند.

وی اضافه کرد: مردم باید در سطح شهر از خودرو‌های شخصی خود کم‌تر استفاده کنند و استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی را به منظور تردد خود در سطح شهر افزایش بدهند.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به نتایج توسعه ورزش‌های پاک در سطح جامعه بیان داشت: با تحقق این موضوع بسیاری از آلودگی‌های موجود در سطح شهر کاهش می‌یابد واستفاده از ورزش‌های پاک مانند دو چرخه‌سواری در راستای کاهش هزینه‌ها و مشکلات جانبی مردم نقش موثری دارد.