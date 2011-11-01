بازی سختی برابر کشاورزی نوین خواهیم داشت

فرید نفرزاده سرمربی تیم والیبال سایپا البرز درگفتگو با خبرنگار مهر در مورد اخرین وضعیت سایپا گفت:در حال حاضر تیم در شرایط خوبی است و با پیروزی که مقابل ارومیه کسب کردیم تیم در شرایط ایده ال قرار گرفت.

وی در خصوص دیدار برابر شهرداری ارومیه گفت: هر دو تیم در این مسابقه جز مدعیان بودند ما در صدر جدول قرار داشتیم و شهرداری ارومیه هم تیم سوم جدول بود و این مسابقه در واقع جدال دو تیم اول و سوم جدول بود. البته آنها از امتیاز میزبانی استفاده می‌کردند و بازی سخت و حساسی بود و که در نهایت ما در این بازی تماشاگر پسند و زیبا پیروز شدیم.

نفرزاده در مورد دیدار روز چهارشنبه با کشاورزی نوین گفت: کشاورزی نوین در دیدار اخر خود تیم آلومینیوم بندرعباس را شکست داد و بازیکنانش اکنون روحیه‌ خوبی دارند. این حریف ، تیم جوان و خوبی است و تصور می‌کنم بازی سختی برابر کشاورزی نوین داشته باشیم.

سرمربی والیبال سایپا در مورد شیوه جدید امتیاز دهی در لیگ برتر گفت: این شیوه امتیاز دهی بسیار خوب است و تیم‌ها تلاش می‌کنند و که بهتر بازی کنند. در این شیوه تیمی که سه بر یک و سه بر صفر می‌بازد امتیازی نمی‌گیرد و شیوه جدید امتیاز دهی در این فصل به رشد و پیشرفت والیبال کمک خواهد کرد.