به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه ساختار ترکیبی دارد و شامل بخش‌های متنوع همچون نمایش، گفتگوی کارشناسی، شعرخوانی و ... است.

میر احسنی در رابطه با ترکیب بخش‌های مختلف این برنامه گفت: برای هر برنامه یک بخش نمایشی کوتاه در فضاهای بازسازی شده از کوچه پس کوچه‌های کوفه، کربلا و ... در نظر گرفته شده که با حضور راوی و نهایتاً سه بازیگر، ضبط شده و در فواصل برنامه پخش می‌شود.

عوامل مجموعه مناسبتی "یاران آفتاب" عبارتند از تهیه‌کننده: علیرضا میر احسنی، کارگردان: حمیدرضا روستا، مدیر تولید: وحید دارابی، نویسنده: قاسم وفادارفرد، مترجم: علی عباس، مجری: نصرت بخاری، طراح دکور: هادی جوشقانی، تدوین: علیرضا دامیار و حمیدرضا روستا و دستیار تهیه: تیمور اکبر شریفی.

