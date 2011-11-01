محمد جواد حسین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رویکرد فرهنگی کتابخانه های عمومی استان کرمان ابراز داشت: برنامه های اجرایی این اداره کل مبتنی بر سند چشم انداز هزار و 404 نهاد کتابخانه های عمومی، سال جهاد اقتصادی و تاکیدات مقام معظم رهبری تنظیم شده است.

وی درخصوص برنامه های این نهاد در استان کرمان در نوزدهمین دوره هفته کتاب گفت: تجلیل ازکتابداران، خیرین کتابخانه ساز و دست اندرکاران حوزه کتاب و کتابخانه از جمله این برنامه هاست.

حسین زاده ادامه داد: برگزاری مسابقه کتابخوانی و عضوگیری رایگان در سطح کتابخانه های عمومی استان کرمان هم از دیگر برنامه های در نظر گرفته شده در این هفته است.

