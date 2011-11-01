به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، "آرکادی دورکویچ" مشاور اقتصادی دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه گفت: مسکو تمایل دارد تا با مبلغی بالغ بر 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری از طریق صندوق بین المللی پول برای خروج از بحران بدهی ها به اتحادیه اروپا کمک کند.

وی افزود: توانایی اتحادیه اروپا برای روسیه مهم است به همین دلیل این کشور می تواند به عنوان بخشی از فعالیت هایش در صندوق بین المللی پول منطقه یورو را تقویت کند.

دورکوویچ خاطر نشان کرد: این رقم اولیه است و روسیه برای فراهم کردن این پول نیازی به امضای هیچ توافقنامه ای ندارد.

در همین رابطه ماه گذشته نیز برزیل، روسیه، هند، چین، و آفریقای جنوبی گفتند که آنها خواهان ایفای نقش بزرگتری در صندوق بین المللی پول هستند و به همین منظور تمایل دارند تا منطقه یورو و صندوق بین المللی پول را تقویت کنند.

مشاور مدودف که او را اواخر این هفته برای نشست گروه 20 در کن فرانسه همراهی خواهد کرد، در ادامه خاطر نشان کرد: روسیه آماده کمک های مستقیم به تک تک کشورهای اروپایی است اما روسیه در این باره وارد گفتگو نشده است.

آرکادی دورکویچ همچنین از کشورهای بزرگ خواست تا کسر بودجه خود را کاهش دهند.

وی همچنین از برنامه و فشار روسیه بمنظور اصلاحات در صندوق بین المللی پول نیز خبر داد.