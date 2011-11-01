به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمهدی جعفری دبیر جشنواره کتاب و رسانه برتر با اعلام خبر گفت: با توجه به حجم آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره٬ امسال نسبت به دو سال گذشته٬ رشد 15 درصدی را شاهد بودیم.

وی خاطرنشان کرد: داوری آثار جشنواره کتاب و رسانه برتر٬ از 9 آبان ماه با حضورهفت داورآغاز شده است.

جعفری درباره برگزیدگان واعلام اسامی آنها بیان کرد: امسال آثار برگزیده دراین جشنواره٬ همزمان با اختتامیه جشنواره کتاب و رسانه ملی در آخرین روز هفته کتاب مصادف با 29 آبان ماه اعلام خواهند شد.

نوزدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «یادگار ماندگار» 22 تا 29 آبان ماه سال جاری در سراسر کشور برگزار می‌شود.