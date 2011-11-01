  1. هنر
۱۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۰۵

آغاز داوری جشنواره کتاب و رسانه برتر/ برگزیدگان پایان آبان معرفی می‌شوند

با ارسال 411 اثر به دبیرخانه جشنواره کتاب و رسانه برتر، داوری آثار این رقابت رسانه‌ای توسط هفت داور آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمهدی جعفری دبیر جشنواره کتاب و رسانه برتر با اعلام خبر گفت: با توجه به حجم آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره٬ امسال نسبت به دو سال گذشته٬ رشد 15 درصدی را شاهد بودیم.

وی خاطرنشان کرد: داوری آثار جشنواره کتاب و رسانه برتر٬ از 9 آبان ماه با حضورهفت داورآغاز شده است.

جعفری درباره برگزیدگان واعلام اسامی آنها بیان کرد: امسال آثار برگزیده دراین جشنواره٬ همزمان با اختتامیه جشنواره کتاب و رسانه ملی در آخرین روز هفته کتاب مصادف با 29 آبان ماه اعلام خواهند شد.

نوزدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «یادگار ماندگار» 22 تا 29 آبان ماه سال جاری در سراسر کشور برگزار می‌شود.

