سیدحمزه درواری در گفتگو با مهر از اتمام بررسی پیش نویس اصلاح قانون کار در شورای عالی کار خبر داد و گفت: در این رابطه دیگر نشستی در شورای عالی کار برگزار نمی شود.

عضو هیئت رئیسه کانون عالی کارفرمایان ایران با بیان اینکه طی پنج نشست تا شهریورماه سال جاری نظرات گروه های کارگری و کارفرمایی ارائه شد، اظهار داشت: کار در این بخش تمام شده است.

درواری در این خصوص که کارگران برای بررسی اصلاح قانون کار 2 ماه زمان خواسته بودند و قرار بود پس از آن به نشست های شورای عالی کار با حضور کارفرمایان و دولت بازگردند، بیان داشت: کارگران در این مقطع زمانی و در طول برگزاری نشست ها نتوانستند کاری از پیش ببرند.

این مقام مسئول کارفرمایی، ادامه داد: قرار است بزودی لایحه اصلاح قانون کار به مجلس و دولت ارسال شود و اگر از سوی کمیسیون های مجلس دعوتی از مقامات کارفرمایی صورت بگیرد که حضور خواهیم یافت و در غیر اینصورت منتظر نظر مجلس می مانیم.

وی در مورد پیش نویس کارفرمایان نیز خاطر نشان کرد: ما پیش نویس خود را ارائه کردیم و وزارت کار آن را بررسی می کند که در صورت لزوم در مفاد لایحه گنجانده خواهد شد.

به گزارش مهر، عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی امروز اعلام کرد که بزودی لایحه اصلاح قانون کار که نهایی شده است به دولت و مجلس ارسال خواهد شد.

پیش تر از این، 3 کانون عالی کارگری کشور نشست ها و جلساتی را با خود و به صورت مشترک در زمینه جمع بندی نظراتشان برای اصلاح قانون کار انجام داده بودند و قرار بود طی روزهای آینده نظرات و نتیجه کارشناسی های خود را ارائه کنند.

با سخنان امروز وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نظر می رسد دیگر بحث های کارگران در این مرحله مفید واقع نخواهد شد و آن می توانند از فرصت رایزنی با مجلس برای تشریح دیدگاه های خود برای اصلاح قانون کار استفاده کنند.

همچنین این مسئله که کارگران توقف حدود 2 ماهه نشست های شورای عالی کار را در زمینه اصلاح قانون کار به معنای موافقت وزارتخانه با درخواستشان تلقی کرده بودند نیز با سخنان امروز شیخ الاسلامی درست به نظر نمی رسد.