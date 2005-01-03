لاريجاني: ازدستاوردهاي دولتهاي گذشته بهره مي گيرم//در مذاكرات هسته اي دستاورد نقدي نداشتيم //از هر فردي كه دو مشخصه صداقت و خدمت داشته باشددر كابينه استفاده مي كنم //ايستايي را در حوزه فرهنگ به ضرر انقلاب اسلامي مي دانم

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، علي لاريجاني در ادامه نشست خبري خود با خبرنگاران رسانه هاي داخلي و خارجي به سوالات آنان در زمينه هاي مختلف پاسخ گفت.

لاريجاني در پاسخ به پرسش "مهر" مبني بر رويكرد وي در استفاده از استعدادها و توانمنديهاي مديران كشور در كابينه و بكارگيري نيروهاي مطرح اصولگرايان كه اكنون به عنوان كانديدا حضور دارند گفت: نمي گويم صف بندي هايي كه در حوزه سياسي كشور خيلي غيرواقعي است اما آنچه مطالبه مردم است، رويكرد صداقت و خدمت است و من به اين امر توجه زيادي دارم كه حتما صف بندي كابينه من بايد مبنا و اساس آن بر اين موضوع استوار باشد.

وي افزود : كساني كه در هر دو اردوگاه اصلاح طلب و اصولگراي نوانديش وجود دارند كه رويكرد صادقانه زيستن و خدمت را برگزيده اند و من از بكارگيري نيروها و مديراني كه اين رويكرد را داشته باشند ، استقبال مي كنم.

لاريجاني گفت :مديران كشور را در دو سطح مديران استراتژيك و مديران تاكتيك مي بينم. مديران استرتژيك بايد تحصيلات مناسب ، ورزيدگي ، سابقه تجربه كار داشته باشند ، جسور و شجاع باشند ، به آرمانهاي امام و انقلاب اسلامي كاملا پايبند باشند، اما در مديران تاكتيك اين مباحث مقداري تساهلي تر است، مديران دولتي مي توانند گستره وسيع تري داشته باشند، ممكن است شجاعتشان كمتر باشد و يا همه مختصات مديران استراتژيك را نداشته باشند .

وي گفت : بدانيد نيروها و مديران كشور از كره مريخ نمي آيند، همان نيروهاي موجود در انقلاب اسلامي هستند و بايد از آنها استفاده كرد ولي مبناي ما دو اصل صداقت و خدمت است.

لاريجاني گفت : نكته ديگر اينكه در بكارگيري نيروهاي كابينه ، اجباري ندارم كه از آنها استفاده نكنم و مصر هم نيستم ، ولي دليل بر واگرايي ندارم، هر فردي كه دو مشخصه صداقت و خدمت داشته باشد از او استفاده خواهم كرد.

وزير اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامي در پاسخ به پرسش ديگر مهر مبني بر اينكه رويكرد وي در بخش فرهنگ در دولت آينده چه خواهد بود گفت: من به حركت اعتدالي در توسعه فرهنگي معتقدم و آن را در زمان وزارت ارشاد و صدا و سيما دنبال كردم.

لاريجاني گفت: من به سختگيري درفرهنگ وارشاد معتقد نيستم، در زمان وزارت ديدم ، ويدئو در ارشاد ممنوع شده بود، پرسيدم فلسفه ممنوعيت ويدئو توسط وزارت فرهنگ و ارشاد چيست؟ گفتند ، از ترس اينكه مبادا فيلم هايي از ويدئو پخش شود كه به صنعت سينما لطمه بزند ، ويدئو را ممنوع كرده اند و من آن را رد كردم و در شوراي انقلاب فرهنگي درخواست آزادسازي ويدئو را دنبال كردم و سازو كارهاي لازم را براي استفاده از آن را نيز بوجود آورديم چون ويدئو مانند دوربين عكاسي است كه هر استفاده اي را مي توان از آن داشت. ممنوعيت آن اساس و پايه عقلاني ندارد و از اين رهگذر حتي توانستيم به صنعت سينما هم كمك كنيم و موسسات صوتي و تصويري را در سطح كشور فعال كرديم تا آنها محصولات فرهنگي و فيلم ها را براي تماشاي مردم در اختيار آنان قرار دهيم.

وي گفت: من در صدا و سيما نيز به يك حركت گسترده ايجابي معتقد بودم و هنوز معتقدم حركت كيفي در درون حركت كمي رخ مي دهد.

لاريجاني گفت: ايستايي را در حوزه فرهنگ به ضرر انقلاب اسلامي مي دانم.

وي در پاسخ به پرسش ديگر مهر مبني بر موضع دولت آينده در خصوص استفاده از تجهيزات ماهواره اي گفت: براي استفاده از ماهواره ما از گذشته فكر كرده ايم ، حركت سازنده اي كه مي توانيم بر اساس فرهنگ بومي انجام دهيم تكثير شبكه هاي بومي خودمان است.

لاريجاني گفت : هر چقدر مانع ايجاد كنيم برسر استفاده از ماهواره ، نمي توان در آينده منع كامل ايجاد كرد، زيرا هر چقدر متناسب با سليقه مردم و نياز آنان و مصلحت مردم تكثر شبكه اي ايجاد شود و دسترسي هاي مردم فراهم شود ، مفيد و مناسب است.

رييس سابق صدا و سيما افزود : توليد و پخش شبكه هاي تلويزيوني بايد ديجيتالي شود تا بتوانيم تكثر كانال هاي تلويزيوني داشته باشيم و محدوديت هاي موجود برداشته شود، يك كاربر بايد با استفاده از اينترنت به آرشيو شبكه هاي تلويزيوني مرتبط شود تا از فيلم دلخواه خود استفاده كند.

لاريجاني گفت: فكر مي كنيد اگر ما همان دو شبكه 7 ساعته را كه در دهه 60 داشتيم اكنون مي داشتيم، وضعيت ما چه بود؟

وي تاكيد كرد : در عرضه ارشاد و صدا و سيما به يك حركت پرتحرك فرهنگي معتقدم و از طرفي بخش خصوصي نيز بايد وارد ميدان فرهنگي شود، از ظرفيت هنرمندان استفاده شود و توليد كالاهاي فرهنگي را بايد به بخش خصوصي سپرد.

اين كانديداي انتخابات رياست جمهوري ادامه داد: حركت كوچك كردن دولت را يكي از اولويت هاي كاري خود در دولت آينده قرار خواهم داد ، به نفع كشور نيست دولت ما اينقدر وسيع و گسترده باشد و اين كار را امكان پذير مي دانم.

لاريجاني گفت: در فرهنگ به يك حركت پوينده با اعتنا به بخش خصوصي معتقدم.

لاريجاني در پاسخ به سوال خبرگزاري آسوشيتدپرس مبني بر اينكه اعتراض وي به مذاكرات هسته اي را روحاني دبير شوراي عالي امنيت ملي تبليغاتي خوانده بود ، گفت: من در مصاحبه اي ايرادات خود را به روند مذاكرات هسته اي بيان كردم و گمان مي كنم فرمايش آقاي روحاني كم لطفي بتوان تعبير كرد زيرا مسايل مهمي كه به امنيت ملي كشور بر مي گردد نبايد آغشته به مسايل داخلي شود زيرا در اين صورت مي توان اظهارات آقاي روحاني را نيز در همين راستا تلقي كرد.

وي افزود: آقاي روحاني را فرد ارزشمندي براي كشور مي دانم اما اين گونه اخلاقيات را براي جامعه مفيد نمي دانم و همه بايد بدانيم در طراز كارهاي امنيت ملي دغدغه افراد همواره بايد امنيت ملي باشد و من در آن مصاحبه تنها ايرادات خود را به تفصيل عرض كردم.

نماينده رهبر معظم انقلاب در شوراي عالي امنيت ملي تاكيد كرد: من با نفس مذاكره مخالف نيستم اما به مذاكره اي معتقدم كه دستاورد نقدي براي ما داشته باشد، نمي توانيم تعليق را به اين شكل تام بپذيريم و با وعده هايي كه معلوم نيست چه زماني مي خواهد محقق شود كار را دنبال كنم ، اصل موضوع اين است. وعده هايي مثل پيوستن ايران به WTO را دور مي دانم ولي تعليق تمام عيار را جدي مي دانستم و لذا در اين زمينه انتقاد داشتم.

وي در پاسخ به همان خبرنگار كه مدعي شد رهبر انقلاب نيز از نزديك روند مذاكرات هسته اي را دنبال مي كنند گفت: در كشور همانطور كه دموكراسي در سطح عموم مردم وجود دارد، دموكراسي در سطح تصميم گيران نيز وجود دارد و ما در شوراي امنيت ملي مي توانيم نظرات مختلف داشته باشيم و برآيند كار تصميم اكثريت است و معتقد هستم تصميم اكثريت بايد در كشور اجرا شود ولي اين مانع از آن نيست كه ما نظرات خود را بيان نكنيم.

لاريجاني گفت: بايد همه بدانند نظرات مخالف هم وجود دارد و حالا بايد در آزمون آينده ببييم اروپايي ها به كداميك از اين نظرها نزديك مي شوند.

كانديداي انتخابات رياست جمهوري در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه دولتهاي گذشته هر يكي تئوري و رويكردي را براي خود در نظر داشت و شعار و محور دولت آينده اي كه قرار است به رياست شما تشكيل شود ، چيست؟ گفت: البته اين دو نكته را بايد توجه داشت كه هر دولتي از جريان اصولگراي نوانديش بخواهد سركار بيايد، بايد توجه داشته باشد دولت آينده سنتزي از دولت هاي قبل است، ما حركت در خلاء نمي كنيم و حركت را از صفر هم قرار نيست آغاز كنيم.

لاريجاني گفت: من از دستاوردهاي گذشته از دولت هاي قبل در دولت خود استفاده خواهم كرد و نقطه كانوني را تبديل شدن به قدرت برتر منطقه اي مي دانم.

وي افزود: براي رسيدن به قدرت برتر منطقه اي بايد به 3 عنصر توجه جدي كنيم . پيشرفت ، عدالت و جامعه اخلاقي ، اينها مي تواند مناسباتي با هر دو دولت قبل داشته باشد، ممكن است در برخي دولت ها ضعيف تر باشد در برخي قوي تر ، ما به اين سه عنصر به طور جدي توجه خواهيم داشت.

اين نامزد رياست جمهوري در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر نفسير وي از اصل 44 قانون اساسي كه به تصويب مجمع رسيده است گفت: عقايد مختلفي همواره وجود دارد و من درباره اين اصل ديدگاههاي خود را در جلسه مجمع بارها گفته ام، من با اين مصوبه مجمع درباره اصل 44 قانون اساسي چندان موافق نيستم ، من با خصوصي سازي موافقم اما اين خصوصي سازي ابعاد و روشهاي متعددي دارد ، برخي امور كه اكنون در قلمروخصوصي سازي قرار گرفته به نظر من به مصلحت امنيت ملي كشور ما نيست كه آنها را خصوصي كنيم.

وي ادامه داد: با خصوصي سازي به اين گستردگي مخالفم ، به شيوه هاي مختلف مي توان خصوصي سازي را انجام داد ، مي توانيم نظام هاي سرمايه گذاري برجسته اي درست كنيم، توزيع سهام بايد به گونه اي باشد كه در دست عموم مردم باشد نه اينكه به سرمايه داران بزرگ امور واگذار شود آن هم به اسم خصوصي سازي.

لاريجاني گفت: با حركت آينده كشور در جهت كاهش اختلاف طبقاتي و تفسير فعلي مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره اصل 44 مخالف است.

وي درباره واگذاري بانك ها به بخش خصوصي گفت: من اصلا نمي دانم شوراي نگهبان چرا با تاسيس بانكهاي خصوصي موافقت كرد، من از نظر عقلاني نمي دانم اين كار بر چه مبنايي صورت گرفته است.

لاريجاني گفت: من از متفكران و علما به جز صدر و مطهري چيزي در اين باره نشنيدم، شهيد صدر در شرايط غير حاكميت اسلامي در اين باره نظر داده بود ولي شهيد مطهري مي گويد: اصولا پول دادن و قرض دادن ، و سپس اضافه گرفتن در هر شرايطي ربا محسوب نمي شود. زيرا در اين راه بايد نفع دو طرف يكسان باشد، و آقايان از اين موضوع بهره مي گيرند كه اگر نفع بانك ها به دولت يا به اجتماع برگردد ربا محسوب نمي شود و لذا مي توان بانكها نرخ بهره اي هم داشته باشند اگر منفعت آن به دولت برگردد و در اين صورت ديگر بانك خصوصي معنا پيدا نمي كند.

وي با تاكيد بر اينكه بايد يك مبناي عقلايي براي حركت اقتصادي قايل شويم گفت: من در اين زمينه ها شبهه جدي دارم . البته آنچه مجمع تصويب كرد و فعلا به محضر رهبري فرستاده شده است و سياستهاي كلي مجمع جنبه مشورتي براي ايشان دارد و سرانجام مقام معظم رهبري است كه بايد نظر نهايي خود را بدهند و هر چه ايشان تصميم بگيرند همان در كشور اجرا مي شود.

لاريجاني در پاسخ به پرسش ديگري در خصوص مذاكرات هسته اي و نتايج مذاكرات گفت: هنوز يك جلسه بيشتر كميته هاي سه گانه برگزار نكرده اند و بايد ببينيم در جلسات آينده دستاورد كميته ها چه خواهد بود و چه مباحثي به كميته اصلي كه كميته راهبردي است ارجاع مي شود آنگا ه سه يا چهار ماه ديگر مي توان گفت آيا به تعامل سازنده با اروپا مي توان اميدوار بود يا بايد در روابط تجديد نظر كرد.

كانديداي مطرح اصولگرايان براي انتخابات رياست جمهور در پاسخ به سوالي مبني بر موضع گيري وي در خصوص اصلاحات و رويكرد دولت او درباره ادامه اصلاحات گفت: فكر مي كنم حركت اصلاحات واقعي در كشور مطالبه واقعي مردم است و اينكه حركت دولت آينده كشور بايد سنتزي از حركت هاي گذشته ناظر بر اين تفكر من است. منتهي بايد اصلاحات درست معنا شود، حركت اصلاحي بايد شفاف و واقعي در محضر مردم مطرح شود.

لاريجاني گفت: به نظر من در دوره گذشته اشكالي وجود داشت، البته بدون اساعه ادب بايد بگويم، مقداري پيشنهادهاي اصلاح طلبان در ايهام و ابهام بود ، نمي توان روي اين پيشنهادات مبهم نقادي و تصميم گيري كرد. من حتي در مورد تئوري گفتگوي تمدنهاي آقاي خاتمي هم اين نقص را مي بينم، من نمي دانم عليرغم ايده خوبي كه آقاي خاتمي مطرح كرد چرا روشن و شفاف اين تئوري بيان نشد و روشنگري لازم در اين زمينه انجام نشد كه مقصود از گفتگوي تمدنها چيست. آيا مقصود تمدن هاي كهن است، تمدن هاي امروزي چيست؟ چه مولفه هايي دارد ، حركت سازنده اي كه بتوان آنرا اجرا كرد انجام نشد.

لاريجاني گفت: تئوري گفتگوي تمدنها مبهم ماند، در بسياري از شمول ديگر نيز اين موضوع مبهم ماند.

وي اصلاحات واقعي در كشور را اجراي توسعه اختيارمندانه در كشور دانست و گفت: توسعه اختيارمندانه بايد در همه حوزه ها صورت بگيرد، يعني كار را به مردم سپرد و از حضور آنان بايد استقبال كرد، در عرصه اقتصاد اصلاحات واقعي به حضور مردم در عرصه اقتصاد وعدالت گرايي مربوط مي شود يعني اگر ضايعاتي در حوزه اقتصاد داريم كه حضور مردم كم است بايد آنرا علاج كرد.

لاريجاني گفت: انحصارات بايد برداشته شود و مردم بتوانند حضور واقعي در اقتصاد داشته باشند و دوم اينكه جلوي بي عدالتي گرفته شود.

وي در ادامه افزود: در عرصه سياست نيز به حركت تعاملي سازنده بين نهادهاي مدني سياسي اعتقاد دارم و اين اشكالي است كه در كشور ما هست و ضعف هايي در تربيت مديران استراتژيك كشور وجود دارد.

لاريجاني با تاكيد بر نقش احزاب در اين زمينه گفت: احزاب بايد قدرتمند شوند ، احزاب كوچكي كه نزديك انتخابات باد مي كنند و دوباره تمام مي شوند ، به درد توسعه مدني نمي خورند.

احزاب بايد پايه دار ، ريشه دار باشند تا آموزه هاي مختلف را به كادرهاي خود بدهند و نظريه پردازي كنند، آنچه در حكومت هاي دموكراتيك مشاهده مي شود ناشي از حضور و فعاليت احزاب قدرتمند است و در فراز احزاب قدرتمند مراكز استراتژيكي قرار دارد كه از درون آنها نخبگان پديد مي آيند و بعد وارد مراكز قدرت مي شوند.

عضو شوراي انقلاب فرهنگي در خصوص اصلاحات فرهنگي مورد نظر خود گفت: اصلاحات فرهنگي بايد در بين نخبگان و طبقه عموم را نيز قبلا بيان كرده ام و از كنار آن مي گذرم.

رييس سابق سازمان صدا و سيما در پاسخ به سوالي در خصوص عملكرد صدا و سيما در انتخابات آينده گفت: از حركت فعلي صدا و سيما اطلاع چنداني ندارم، زيرا فرصت چنداني براي اين كار ندارم ولي توصيه به اينكه حتما يك حركت پرتلاشي را براي حضور حداكثري مردم در انتخابات ايجاد كند به نظر من همواره اين موضوع از استراتژيهاي راديو و تلويزيون بوده و در درون يك رقابت متوازن و واقعي شكل مي گيرد، خوشحالم از اينكه در صحنه امروز ايران رقابت ها گسترده شده است.

لاريجاني افزود: ايجاد فضاي پرنشاط و زمينه حضور حداكثري را راديو تلويزيون مي تواند انجام دهد و صدا و سيما اين روشن را دنبال مي كند.