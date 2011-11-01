  1. استانها
۱۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۲۸

علی عبدالهی:

توان نظامی کشور باید در بهترین وضعیت باشد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: معاون امنیتی، انتظامی وزارت کشور گفت: برای مقابله با تهدیدات احتمالی دشمن، در هر شرایطی و زمانی باید توان دفاعی کشور در بهترین وضعیت قرار داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی عبدالهی صبح سه شنبه در دومین همایش منطقه ای پدافند غیرعامل در استان کرمانشاه گفت: رهبر انقلاب بارها بر تقوبت پدافند غیرعامل در کشور تاکید کرده اند.

عبدالهی با اشاره به نقش ارزنده کرمانشاه در دفاع از ارزش‌های انقلاب گفت: این استان در روز اول جنگ و حتی قبل از آغاز جنگ، شهدایی مثل آیت الله شعبانی را در پاوه تقدیم آرمانهای نظام کرده است.

وی تاکید کرد: با تلاش آن روزهای نخستین انقلاب، مردم شهیدپرور پاوه، دشمنان را به جای خود نشاندند.

معاون وزیر کشور گفت:‌ امروز اهمیت پدافند غیرعامل باید برای مسئولان شناخته شده باشد و آموزش‌های لازم هم، به مردم آموزش داده شود.

وی افزود: در هر شرایطی باید بنیه دفاعی کشور در بهترین وضعیت قرار داشته باشد.

رئیس کمیته پدافند غیرعامل وزارت کشور به اهداف پدافند غیرعامل تاکید داشت و تصریح کرد: پدافند غیرعامل در ابتدا تهدیدات را مشخص می کند و پس از آن اولویت بندی امور را انجام می دهد.

عبدالهی با اشاره به اینکه، در جنگ نرم امروزی حضور فیزیکی مطرح نیست، گفت: در جنگ نرم افزاری، حضور فیزیکی نیروها هیچ توجهی ندارد بلکه با برنامه هایی در فضاهای مختلف با تهدیدات عینی و هجمه هایی  که احتمال وقوع دارد، مقابله می‌شود.

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور تاکید کرد: شبکه های موجود درصد آسیب پذیری بالایی را دارند و باید این وضعیت را هرچه سریعتر تغییر دهیم.

وی در پایان با اشاره به موقعیت های آسیب پذیر گفت: تاسیسات آبی، صنعتی، بهداشتی از ساختارهایی است که نیاز به تغییر فوری دارند.

عبداللهی در پایان با تاکید بر تاثیرات مخرب عملیات روانی دشمن بر مردم و جامعه، گفت: باید مردم را برای برخورد با این نوع تهاجم، آموزش دهیم که این آموزشها خود نوعی پدافند غیرعامل محسوب می شوند.

