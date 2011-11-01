توان نظامی کشور باید در بهترین وضعیت باشد

به گزارش خبرنگار مهر، علی عبدالهی صبح سه شنبه در دومین همایش منطقه ای پدافند غیرعامل در استان کرمانشاه گفت: رهبر انقلاب بارها بر تقوبت پدافند غیرعامل در کشور تاکید کرده اند.

عبدالهی با اشاره به نقش ارزنده کرمانشاه در دفاع از ارزش‌های انقلاب گفت: این استان در روز اول جنگ و حتی قبل از آغاز جنگ، شهدایی مثل آیت الله شعبانی را در پاوه تقدیم آرمانهای نظام کرده است.

وی تاکید کرد: با تلاش آن روزهای نخستین انقلاب، مردم شهیدپرور پاوه، دشمنان را به جای خود نشاندند.

معاون وزیر کشور گفت:‌ امروز اهمیت پدافند غیرعامل باید برای مسئولان شناخته شده باشد و آموزش‌های لازم هم، به مردم آموزش داده شود.

وی افزود: در هر شرایطی باید بنیه دفاعی کشور در بهترین وضعیت قرار داشته باشد.

رئیس کمیته پدافند غیرعامل وزارت کشور به اهداف پدافند غیرعامل تاکید داشت و تصریح کرد: پدافند غیرعامل در ابتدا تهدیدات را مشخص می کند و پس از آن اولویت بندی امور را انجام می دهد.

عبدالهی با اشاره به اینکه، در جنگ نرم امروزی حضور فیزیکی مطرح نیست، گفت: در جنگ نرم افزاری، حضور فیزیکی نیروها هیچ توجهی ندارد بلکه با برنامه هایی در فضاهای مختلف با تهدیدات عینی و هجمه هایی که احتمال وقوع دارد، مقابله می‌شود.

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور تاکید کرد: شبکه های موجود درصد آسیب پذیری بالایی را دارند و باید این وضعیت را هرچه سریعتر تغییر دهیم.

وی در پایان با اشاره به موقعیت های آسیب پذیر گفت: تاسیسات آبی، صنعتی، بهداشتی از ساختارهایی است که نیاز به تغییر فوری دارند.

عبداللهی در پایان با تاکید بر تاثیرات مخرب عملیات روانی دشمن بر مردم و جامعه، گفت: باید مردم را برای برخورد با این نوع تهاجم، آموزش دهیم که این آموزشها خود نوعی پدافند غیرعامل محسوب می شوند.