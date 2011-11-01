مردم دام نذری خود را در کشتارگاه های دام قربانی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضایی اظهارداشت: با توجه به نزدیک شدن به عید سعید قربان و به‌ منظور حفظ سلامتی شهروندان و تأمین بهداشت‌ عمومی، تیم‌های ویژه بازرسی بهداشتی دامپزشکی همچون سنوات گذشته آمادگی لازم جهت ارایه خدمت به هم استانی ها را در این روز مبارک دارند.

وی افزود: هماهنگی های لازم با شهرداری های شهرستان ها به منظور پذیرش دام‌های قربانی صورت گرفته و کشتارگاه‌های دام در سراسر استان صبح روز عید قربان آماده خدمات رسانی به شهروندان خواهند بود.

وی با اشاره به وجود 49 درصد عوامل بیماری ‌زا قابل انتقال از دام به انسان تصریح کرد: کشتار و ذبح دام در منازل و معابر عمومی علاوه بر گسترش آلودگی زیست محیطی، سبب انتشار بیماری ‌های مشترک از دام به انسان می‌ شود.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی گفت: با توجه به انتقال بیماری‌های مشترک میان انسان و دام به ویژه بیماری تب کریمه کنگو از طریق مصرف گوشت تازه، توصیه می شود خیرین گوشت دام ‌های قربانی را در یخچال به مدت 24 ساعت نگهداری و سپس مصرف نمایند.

رضایی بیان داشت: شهروندان از خرید دام فاقد پیشینه مشخص و از افراد دوره گرد و یا دلالان دام جدا خودداری کرده و دام مورد نیاز برای عید قربان را از مراکز عرضه دام و تحت نظارت دامپزشکی خریداری کنند.

وی در پایان گفت: با توجه به امکان شیوع بیماری‌های خطرناک و مشترک بین انسان و دام از جمله تب خون‌ ریزی‌ دهنده کریمه کنگو، تب مالت، سل، هاری، سیاه‌ زخم و همچنین ارتقاء و تامین بخشی از بهداشت عمومی شهروندان از کشتار دام در معابر عمومی و خارج از کشتارگاه پرهیز کرده و توصیه‌ های دامپزشکی را جدی بگیرند.