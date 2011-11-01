جشنواره هنر و معرفت در کرمان برگزار می شود

احمد سعیدی در گفتگو با مهر اظهارداشت: در راستای ارتقاء فعالیتهای فرهنگی در استان کرمان جشنواره سراسری فیلم، عکس و فیلم نامه با عنوان هنر و معرفت در کرمان برگزار می شود.

وی تصریح کرد: دبیرخانه جشنواره فیلم و عکس و فیلم نامه امر به معروف و نهی از منکر به منظور تقدیر و ترغیب هنرمندان متعهد که با بهره گیری از رساترین و فراگیر ترین زبان هنر همت گمارده و آثاری را تولید می نمایند، اقدام به برگزاری جشنواره در موضوعات امر به معروف و نهی از منکر، سیره ائمه اطهار، نماز، باورهای دینی، عفاف و حجاب، جنگ نرم و جهاد اقتصادی می کند.

سعیدی ادامه داد: این جشنواره در بخشهای عکس، فیلم نامه و فیلم به صورت جداگانه برگزار می شود و در هر بخش به برگزیدگان جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.