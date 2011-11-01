به گزارش خبرنگار مهر، در دومین جلسه ستاد اقامه نماز شهرستان شمیرانات که ظهر امروز با حضور اعضای ستاد و مدیر آموزش و پرورش منطقه یک تهران برگزار شد، تشکیل ستاد اقامه نماز در مدارس منطقه اجباری شد.

از نکات حائز اهمیت این جلسه، نظارت جدید و توأم با دقت در فرضیه مهم نماز که باید در صدر کارهای تربیتی مدارس قرار گیرد، چراکه نماز، اول فرد را می سازد، سپس جامعه و در نهایت یک کشور را می تواند آباد سازد.

همچنین در این جلسه اهم فعالیتهای انجام شده در ماه مهر مطرح و سپس فعالیتهای ستاد در آبانماه تشریح شد که با موافقت حداکثری اعضا به تأیید رسید.

از دیگر مصوبات این جلسه می توان به تقدیر و تشکر از مدیران موفق به صورت ماهانه در فرایض نماز و نظارت مستمر و جدی در دستور کار همه معاونان اداره آموزش و پرورش شمیرانات اشاره کرد.