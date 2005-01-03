اميدوارم اتفاقات اخير در روند رو به پيشرفت استقلال اهواز تاثير منفي نگذارد

سعيد فرزانه مدافع جوان تيم فوتبال استقلال اهواز در گفت و گو با خبرنگار" مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود : تيم ما پس از اين پيروزي تمرينات خوبي را پشت سر گذاشته و در آمادگي مطلوبي قراردارد.

فرزانه افزود: با اين حال اتفاقاتي كه طي چند روزگذشته در باشگاه بوجود آمد و صحبت از تغيير دركادر فني شد تا حدودي باعث شد بازيكنان ما از نظر روحي در شرايط مطلوبي قرار نداشته باشند. با اين حال اميدوارم كه اين اتفاقات روي روند رو به جلو تيم ما تاثير منفي نگذارد و بتوانيم در ديدار با استقلال تهران نيز به پيروزي دست پيدا كنيم.

مدافع تيم فوتبال استقلال اهواز در ادامه تصريح كرد: بدون شك بردن استقلال به ما كمك خواهد كرد تا نيم فصل دوم را با اقتدار بيشتري آغاز كنيم و در ادامه رقابتهاي ليگ برتر به جايگاه مطلوبي در جدول رده بندي برسيم.

حميد فرزانه در پايان ازهمه تماشاگران خونگرم اهواز خواست تا با حضورشان در ورزشگاه تختي اهواز تيم استقلال شهرشان را مورد حمايت قرار دهند تا اين تيم بتواند پيروزي را به آنها هديه كند.