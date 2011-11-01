به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضا بیگی ظهر سه شنبه در نشست بررسی نتایج سومین همایش فرصت های سرمایه گذاری آذربایجان شرقی افزود: نمایندگان مجلس می توانند دستگاه های ملی را مورد سئوال و یا تحت فشار قرار داده و مسئولان ارشد را وادار به تسریع در انجام سرمایه گذاری های مزبور کنند .

وی افزود: تحقق برخی تفاهم های زیربنایی سومین همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری آذربایجان شرقی مستلزم رفع مشکلات زیست محیطی و یا اخذ مجوزهای وزارتی است که با کارشکنی و یا عدم احساس مسئولیت مدیران مواجه شده است .

استاندار آذربایجان شرقی گفت: قطعاً همه امکانات و منابع در دست مسئولان محلی نیست لذا علاوه بر ضرورت احساس مسئولیت و دلسوزی بیشتر دستگاه های ملی باید از فرصت حضور نمایندگان نیز در این خصوص استفاده شایسته شود .

وی افزود: آذربایجان شرقی در بحث رونق سرمایه گذاری و محقق کردن نتایج سومین همایش فرصت های سرمای گذاری در ابتدای راه است و باید همه مدیران محلی، خود را در انجام وظایف محوله و پیگیری مناسب، مسئول بدانند ضمن اینکه نباید مقوله زمانبر بودن تحقق تفاهم های صورت گرفته را از نظر دور داشت .

بیگی، برگزاری نشست بررسی نتایج سومین همایش فرصت های سرمایه گذاری آذربایجان شرقی را الگویی برای مدیران و به ویژه دبیرخانه ستاد جذب سرمایه گذاری استان دانست و افزود: در این جلسات علاوه بر اینکه موضوعات تفاهم شده به شکل عینی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد، مسئولان محلی نیز احساس می کنند که مقام عالی استان به جد پیگیر تحقق تفاهم های مورد اشاره است .

استاندار آذربایجان شرقی تلاش دستگاه های اجرایی و اداری استان برای محقق کردن تفاهم های همایش سوم سرمایه گذاری آذربایجان شرقی را مورد تمجید قرار داد و در عین حال افزود: تفاهم های مربوط به شهرداری و زیربنایی که در آنها چند دستگاه حضور دارند مستلزم دقت و زمان بیشتر است .

وی گفت: نشست بعدی بررسی نتایج سومین همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری آذربایجان شرقی یک ماه دیگر برگزار خواهد شد و لازم است برای تسریع در انجام امور، شهردار کلانشهر تبریز به اتفاق معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی در آن نشست حضور داشته باشند .

در این نشست، مسئولان دستگاه های اجرایی آذربایجان شرقی که در جریان برگزاری سومین همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان موفق به انعقاد تفاهم نامه های اولیه با رسمایه گذاران داخلی و خارجی شده بودند در خصوص پیشرفت پروژه های دستگاه متبوع خود به صورت جداگانه گزارش دادند .