به گزارش خبرنگار مهر، حسن بیادی در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به ظرفیتهای قانونی شوراها گفت: بسیاری از مشکلات و سئوالها با رجوع به قانون اساسی و سخنان امام (ره) پاسخ داده می شود.

وی ادامه داد: در زمانی که شوراها تشکیل نشده بود وزارت کشور به عنوان قائم مقام شوراها عمل می کرد اما حالا که شوراها فعال شده اند به عنوان رئیس برخورد می کند.

بیادی افزود: سازمان شهرداریها و دهیاریها به دلیل نبود شوراها تشکیل شد اما در حال حاضر به عنوان کنترل کننده شوراها فعالیت می کند.

وی با بیان اینکه در قانون اساسی تاکید شده فرمانداری و وزارت کشور تنها در مواردی که مغایر با قانون است می تواند بر مصوبات شورا اعتراض کند گفت: دغدغه هایی که استانداری و فرمانداری دارد اعضای شورای شهر نیز دارند.

بیادی تاکید کرد: برای تعیین شهروند نخبه مطمئنا از دستگاههای اجرایی و قضایی استعلام می گیریم و شورا خود مواردی که باید در زمینه معرفی شهروند نخبه در نظر بگیرد را واقف است.

معصومه ابتکار عضو شورای شهر تهران نیز در این رابطه گفت: اعتراض فرمانداری به مصوبه ساماندهی دکلهای مخابراتی باید بر اساس قانون باشد و در غیر این صورت تنها سبب طولانی شدن و گردش بی جهت مصوبات شورای شهر است.