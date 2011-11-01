جشنواره گلدسته های سپید با تقدیر از نفرات برتر به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه مسابقات استانی هفتمین جشنواره شعر و قطعات ادبی گلدسته‌های سپید با حضور جمع کثیری از قرآن پژوهان و مردم شهرستان ری در سالن همایشهای ولیعصر(عج) فرهنگسرای ولاء این منطقه برگزار شد.

این جشنواره هر ساله به منظور غنی سازی اوقات فراغت جوانان و استفاده از ابزارهای فرهنگی و هنری در راستای جذب بیشتر و بهتر این قشر به مساجد برگزار می شود و تاکنون علاقه مندان زیادی را در میان اعضای کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور جذب کرده است.

در این مراسم نفرات برتر رشته های مختلف جشنواره مورد تقدیر قرار گرفتند و جوایز خود را دریافت کردند.

در رشته داستان نویسی محمدرضا پیرهادی، در رشته نثر ادبی و سودابه مهیجی به عنوان نفر برتر شناخته شدند و در رشته شعر محمد جواد شاهمرادی، سارا جلوداریان و علی سلیمانی عناوین اول تا سوم را از آن خود کردند.

جشنواره قرآنی در رشته قرائت زیر 16 سال نیز سعید عبدی، مهدی علی پور و امیر احدی به عنوان نفرات برگزیده معرفی شدند.

در گروه سنی بالای 16 سال قرآن نیز محسن قاسمی مقام نخست را از آن خود کرد و هادی ایزدپناهی و محمد صادق بهشتی به رتبه دوم و سوم رسیدند.

رشته قرآنی حفظ کل زیر 16 سال محمد علی نفر برتر و بالای 16 سال به ترتیب مجید رضا آخوندیان و محمد هادی اسلامی نفرات برتر شناخته شدند.

رشته حفظ 10 جز بالای 16 سال سید محمود احمدی، اصغر محمد پور و در حفظ 10 جز زیر 16 سال به ترتیب مصطفی آقایی، محمد امین ایزد خواه و مسعود قیصری عناوین برگزیده را از آن خود کردند.

در رشته سه جز بالای 16 سال، محمد باقریان، حمید رضا برزی و محمد جواد کریمی برگزیده شدند و در رشته سه جز زیر 16 سال علی محمدی، حسین افشار و محمد زارعیان برگزیدگان برتر شدند.

در رشته اذان بالای 16 سال رضا اکبرزاده، وحید باقر نژاد و محمد تقی توکلی به عنوان‌های اول تا سوم دست یافتند و زیر 16 سال نیز مهدی طاهری، محسن عباسی و محمد رضا قره داغی به عنوان نفرات شناخته شدند.

در رشته ترتیل بالای 16 سال به ترتیب علی صادقی، عنایت الله عصمتی و محمد رضا علیایی نفرات برتر شناخته شدند و زیر 16 سال نیز علی اکبر زاده، احمد رضا حسن زاده و حسین کشانی به رتبه‌های برتر دست یافتند.