به گزارش خبرنگار مهر، هوشمند درویش در همایش مؤسسان مدارس و مراکز غیردولتی شهرستانهای استان تهران که صبح امروز در مدرسه راهنمایی حکمت ناحیه دو شهرری برگزار شد، افزود: مؤسسان و مدیران مدارس باید برنامه های مصوب از سوی آموزش و پرورش را برای ارتقای سطح کیفی و کمی مسائل آموزشی و تربیتی دانش آموزان با جدیت به اجرا درآورند.

وی اظهار داشت: سال گذشته 4.5 درصد از دانش آموزان این اداره کل از خدمات مدارس غیردولتی بهرمند می شدند و امسال این میزان به پنج درصد افزایش می یابد.

این مسئول ادامه داد: سیاستهای تازه ای برای رسیدن به اهداف آموزش و پرورش در دستور کار قرار گرفته است که از آن جمله می توان به تشکیل و ایجاد مدارس قرآنی، مدارس هوشمند، طرح حافظان قرآن، کتابخانه کلاسی در مدارس، طرح پرورش محققان و پژوهشگران دانش آموزی، تقویت بحث عفاف و حجاب و تقویت مجتمعهای آموزشی از پیش دبستانی تا پایان دوران متوسطه اشاره کرد.

آموزش و پرورش قصد دارد مدارس دولتی را تقویت کند

وی بیان کرد: آموزش و پرورش برای رسیدن به اهداف عالیه خود قصد دارد مدارس دولتی را تقویت کند تا از این طریق رقابتی سالم میان این مدارس و مدارس غیر دولتی و مدارس خاص ایجاد شود.

درویش افزود: با اشاره به محقق نشدن همه اهداف در بخش شنای دانش آموزی در مدارس غیر دولتی ابراز امیدواری کرد که در سال جاری این اهداف نیز محقق شود.

همایش مؤسسان و مدیران مدارس غیر دولتی و آموزشگاههای علمی و آزاد قطبهای سه و چهار شهرستانهای استان تهران به همت کار شناسی غیر دولتی و شورای هماهنگی مؤسسان استان تهران برگزار شد.

در این همایش مؤسسان و مدیران مدارس و مراکز غیردولتی از مناطق یک و دو شهرری، کهریزک، فشافویه، قرچک، ورامین، پیشوا، جوادآباد و پاکدشت حضور داشتند.