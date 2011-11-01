به گزارش خبرنگار مهر، این لوحهای غیرمجاز ظهر سه شنبه با حضور نمایندگان ستاد مبارزه با قاچاق محصولات فرهنگی غیر مجاز کشور، نماینده دادستانی و نیروی انتظامی استان امحاء شد.

غلامرضا منتظری مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان در حاشیه این برنامه بر مبارزه جدی با قاچاق محصولات فرهنگی و تکثیر غیر مجاز آن تاکید کرد.

وی جدیت در مقابله با تکثیر غیر مجاز آثار سینمایی را بهترین حمایت از سینمای ملی دانست و از تلاش پلیس امنیت اخلاقی و اجتماعی در جمع آوری سی دی های غیر مجاز و مبتذل و سالم سازی فضای فرهنگی جامعه و حمایت از سینمای کشور تقدیر کرد.