به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رضایی نماینده مرکز پزشکی حج و زیارت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در عراق گفت: این مرکز همیشه در مناسبت های مهم که بر شمار زائران اباعبدالله الحسین (ع) در کربلا افزوده می شود، از گروه ویژه پزشکی برای ارائه خدمات درمانی به زائران بهره مند است.

وی افزود: امسال نیز از سه روز قبل از روز عرفه و یک روز بعد از آن، یک گروه تخصصی از پزشکان شامل متخصص قلب و عروق، جراح ، ارتوپد، داخلی ، زنان ، چشم و همچنین اورژانس را خواهیم داشت.

رضایی ادامه داد: تیم ویژه پزشکی کشورمان در ایام عرفه با کمک تولیت حرم مطهر امام حسین (ع) و هلال احمر عراق چندین چادر را در بین الحرمین و خیابان های اطراف حرم شریف دایر خواهد کرد.

مرکز پزشکی حج و زیارت جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر به دو صورت شبانه روزی و 16 ساعته در نجف، کربلا، کاظمین و امامزاده سیدمحمد به زائران ایرانی عتبات عالیات خدمات درمانی ارائه می کند.

