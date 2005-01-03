زنان عراقي از زمان اشغال عراق در شرايط فاجعه باري زندگي مي كنند

به گزارش خبرگزاري "مهر" و به نقل از سايت اينترنتي "هزار دليل بر ضد بوش"، وضعيت زنان عراقي پس از حمله بوش به اين كشور و اشغال آن بسيار نامناسب تر از زمان پيش از جنگ شده است و به هيچ وجه حقوق انساني آنان رعايت نمي شود.

اين سايت با اشاره به گزارش هايي كه از سوي گروههاي مستقل تهيه شده است، اعلام كرد از زمان حضور آمريكا درعراق زنان اين كشور بيش از هميشه فقر، ترس از زنداني شدن، شكنجه و بسياري موارد دلهره آور را تجربه مي كنند.

اين در حالي است كه جرج بوش رييس جمهور آمريكا همواره اعلام مي كند وضعيت مردم عراق تضمين شده است. اما هر روز فاصله ميان واقعيت و ادعاهاي بوش بيشتر مي شود.

سايت هزار دليل بر ضد بوش در بخش ديگري اشاره كرده است كه نيروهاي اشغالگر در هر منطقه اي مسئوليت دارند كه ايمني شهروندان را تامين و تضمين نمايند. اما نيروهاي آمريكايي عليرغم تمام وعده هايي كه به مردم عراق دادند، در ابتدا تمام سيستم هاي آب و برق اين كشور را قطع كردند و هم اكنون با گذشت مدت زيادي از پايان جنگ فقط مي توانند در روز چند ساعت برق براي عراقي ها تامين كنند.

بنابراين انجام كارهاي روزانه و تهيه غذا و دارو براي كودكان و فرستادن آنان به ويژه دختران به مدرسه يك مبارزه روزانه شده است.

ينار محمد موسس سازمان آزادي زنان عراقي اعلام كرد هم اكنون ايجاد شرايط عادي براي زنان عراق بسيار دشوار است.

وي افزود: وضعيت زنان درعراق پس از اشغال اين كشور به حدي نامناسب شده است كه تخمين زدن چگونگي وضعيت ميليون ها زن عراقي تا چند سال آينده چگونه خواهد بود.

سايت مذكور در بخش ديگري درباره وضعيت اجتماعي زنان عراقي نيز انتقاد كرده و نوشت: ديدگاه و عقيده زنان اين كشور به هيچ وجه در تصميم گيري هاي سياسي مشاركت داده نمي شود.

اما زنان عراقي هم به طور اكثريت دولت كنوني اين كشور را قانوني نمي دانند زيرا اين دولت از سوي مردم عراق انتخاب نشده است.

درانتهاي اين مطلب آمده است توخالي بودن ادعاهاي بوش درباره زنان عراق فقط يكي از كوتاهي ها و قصور آمريكا در برابر مردم جهان است.