کاظم شکری معاون فرهنگی هنری دبیرخانه کانون های مساجد استان البرز با اعلام این خبر به مهر گفت :این جلسه چهارشنبه 11 آبان با حضور حجت الاسلام والمسلمین موسوی مسئول دبیرخانه کانون های مساجد، آقایان عطاپور و طاهری معاونین محترم آموزش، پژوهش ، نظارت و ارزشیابی دبیرخانه و همچنین سیفی معاون فرهنگی مطبوعاتی اداره کل ارشاد استان البرزدر محل دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان البرز برگزار می شود.

گفتنی است در این جلسه راهکارهای عملیاتی شدن فعالیت کانون های منطقه ای و همچنین شرح وظایف کانون های مناطق مورد بحث و بررسی قرار می گیرد .