به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب نجفی، مدیر کل دفتر فنی استانداری کرمانشاه، صبح سه شنبه در جلسه شورای مسکن کرمانشاه با اشاره به لزوم سرعت در اجرای طرح مسکن مهر در استان، گفت: متقاضیان مسکن مهر باید به این نکته توجه داشته باشند که سرعت در پرداخت سهم آورده، ‌نقش کلیدی در اتمام عملیات اجرایی مسکن مهر در کرمانشاه دارد.

مدیرکل دفتر فنی استانداری گفت: اخذ پروانه اشتغال از مهندسین ناظر برای ساخت و ساز پروژه های مسکن مهر واجب است.

نجفی در پایان تاکید کرد: تعاونی های مجری اجرای طرح مسکن مهر باید به دقت سهم آورده متقاضیان را زیر نظر داشته باشند تا در روند این پروژه ها خللی ایجاد نشود.

