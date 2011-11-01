به گزارش خبرگزاری مهر، ایراندخت عطاریان در جمع شورای مدیران صندوق بازنشستگی کشوری افزود: خوشبختانه از زمان فعالیت و استقرار کمیته تحقیق و تفحص در صندوق بازنشستگی کشوری تمامی اقدامات و دستاوردهای این صندوق در دوره های گذشته تا کنون مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت و در طول این مدت هرگونه اطلاعات و مستنداتی که مورد نیاز این کمیته بود در اختیار آنان قرار داده شد.

وی تحقیق و تفحص از دستگاههای اجرایی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی را اقدامی در راستای ارتقای سلامت نظام اداری عنوان کرد و اظهار داشت: معتقدم که نظارت، بازرسی و شفاف سازی بر عملکرد دستگاههای دولتی نه تنها موجب خدمت رسانی بهتر به مردم خواهد شد بلکه هرگونه ابهام و شائبه در خصوص فعالیت های دستگاههای دولتی را برطرف خواهد کرد.

عطاریان افزود: در مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری نظارت و بازرسی و همکاری با نهاد های نظارتی و بازرسی به عنوان یک اصل و ضرورت پذیرفته شده است و در این زمینه شخصا همکاری و تعامل با گروههای بازرسی و مراجع نظارتی را جزء وظایف قانونی ومدیریتی خود می دانم.

وی تاکید کرد: به عنوان خدمتگزار دولت همواره ازتحقیق وتفحص ونظارت وبازرسی برمجموعه های تحت مدیریت خود استقبال کرده ودراین زمینه معتقدم تحقیق وتفحص توسط گروههای نظارتی حرکتی در مقابل فعالیت صندوق بازنشسته کشوری نیست بلکه درتداوم اقدامات وبرنامه های این صندوق به شمار می آید زیرا شفاف سازی عملکرد ودستاوردهای این صندوق می تواند مارا درخدمت رسانی به جامعه هدف که همانا بازنشستگان عزیز هستند، یاری رساند.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری اضافه کرد: این صندوق آمادگی دارد با هرگونه اقدامی که موجب تضییع حقوق بیت المال و منافع ملی و عمومی شود، برخورد جدی نموده و در این زمینه نهایت کوشش و تلاش خود را به کار خواهد بست تا از اموال و دارایی های صندوق بازنشستگی کشوری در جهت حفظ حقوق بازنشستگان عزیز صیانت شود.