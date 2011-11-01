به گزارش خبرگزاری مهر،‌ مهندس محمد دلبری در دیدار رئیس پلیس راهور استان قم، بر ضرورت ساماندهی و برنامه ریزی مناسب و رفع مسائل ترافیکی قم تاکید کرد و افزود: توجه به مسأله حمل و نقل و ترافیک از مباحث اساسی است که اگر مورد توجه قرار نگیرد عملاً کارکردن در شهر را از بین خواهد رفت.



وی با بیان اینکه شهر قم شاهراه 17 استان دیگر است، بر توجه و توسعه راه‌های حمل و نقل شهری تاکید کرد و گفت: توجه به حمل و نقل شهری، برنامه ریزی و بهره وری مناسب از امکانات جهت مهیا نمودن رفاه و آسایش شهروندان و فرهنگ سازی باید با جدیت تمام مورد توجه مسئولان ذیربط قرار گیرد.



شهردار قم افزود: برنامه ریزی جهت احداث مرکز کنترل ترافیک، ساماندهی خطوط، اصلاح شبکه معابر و توسعه چراغ‌های هوشمند از برنامه‌هایی است که در دستور کار شهرداری قم قرار دارد.



وی در ادامه گفت: استان قم با وجود زائران زیاد باید دارای سیستم حمل و نقل شهری پیشرفته همچون کلانشهرهای بزرگ ایران باشد.



نواقص سیستم حمل و نقل شهری قم مرتفع شود



دلبری بر لزوم استفاده از سیستم هوشمند تأکید کرد و گفت: هدف اصلی استفاده از این سیستم تنها باید رضایت و آسایش مسافران و ارائه خدمات به آنان باشد تا اعتماد مردم نسبت به سیستم حمل و نقل شهری افزایش یابد.



وی تعامل بین دستگاههای اجرائی استان و ارتقای‌ سیستم حمل و نقل درون شهری را مهم ارزیابی کرد و گفت: نواقص زیادی در سیستم حمل و نقل شهری وجود دارد که باید با ارائه نظریه‌های کارشناسی و همکاری تمام دستگاه‌ها مرتفع شود.



شهردار قم اجرای طرح ترافیک در هسته مرکزی شهر را از جمله اقدامات شایسته عنوان کرد و افزود: اطلاع رسانی به موقع به مردم در زمینه طرحهای ترافیکی، ‌برخورد جدی با خودروهای متخلف،‌ افزایش محدوده طرح ترافیک و توقیف خودروهایی که دارای نقص فنی هستند از جمله اقداماتی است که باید در اسرع وقت پیگیری شود.



وی در خاتمه افزود: احداث مرکز کنترل ترافیک در کلانشهر قم یک ضرورت است که بودجه مطالعاتی این پروژه در سالجاری بررسی و در آینده نزدیک در قم اجرائی خواهد شد.



شناسایی محل‌های حادثه خیر در قم



در این دیدار رئیس پلیس راهور استان قم، ‌ضمن قدردانی از زحمات شهرداری قم در زمینه بهبود عبور و مرور شهری و نصب علائم ترافیکی گفت: به دلیل برخی از اعمال‌های قانونی، ‌میزان تصادف منجر به فوت در سطح استان کاهش یافته و در این زمینه باید فرهنگ بهره مندی از خودرو و وسائط نقلیه افزایش یابد.



سرهنگ فریدون ترکاشوند افزود: محل‌های حادثه خیر در قم شناسائی شده ‌که امیدواریم با همکاری شهرداری قم و پس از نصب علائم ترافیکی،‌ تصادفات شهری کاهش یابد.

