نصرت‌الله صالح‌نژاد، دبیر اجرایی دومین کنگره شعر مقاومت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افتتاح این کنگره از فردا در بوشهر بیان داشت: این کنگره از ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 11 آبان در بوشهر با حضور شرکت‌کنندگان در گلزار شهدای بوشهر آغاز خواهد شد که طی آن مراسم نمادین افتتاحیه کنگره با حضور مسئولین کشوری و محلی و نیز شعرخوانی شاعران بومی و خارجی شرکت‌ کننده در جشنواره انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: مراسم آغاز به کار رسمی این کنگره نیز از ساعت 3 بعدازظهر در مجتمع 9 دی بوشهر آغاز و تا نمازمغرب ادامه خواهد داشت که در ادامه با شعرخوانی و شروه‌خوانی نیز همراه خواهد بود.

یه گفته صالح‌نژاد، دومین کنگره شعر مقاومت روز پنج‌شنبه 12 آبان از ساعت 8 و 30 تا 11 و 30 با شعرخوانی ادامه خواهد یافت و در صورت مناسب بودن هوا، عصر روز پنج‌شنبه حاضران در کنگره برای برگزاری مراسم شب شعر به جزیره خارک خواهند رفت.

وی همچنین از برگزاری اختتامیه این همایش در صبح روز جمعه خبر داد.

دبیر اجرایی دومین کنگره شعر مقاومت از حضور بهمن دری و یحیی طالبیان در مراسم افتتاحیه کنگره و سردار محمدرضا نقدی در اختتامیه کنگره خبر داد و گفت: پایگاه اینترنتی کنگره شعر آئینی در ایام برپایی این کنگره به صورت رسمی آغاز به کار خواهد کرد.

دومین کنگره شعر مقاومت با حضور 59 شاعر ایرانی و 16 شاعر خارجی 11 تا 13 آبان در بوشهر برگزار می‌شود.