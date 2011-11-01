به گزارش خبرنگار مهر، حیدرعلی احمدی ظهر سه شنبه در بازدید از ستاد سرشماری نفوس و مسکن شهرستان گنبدکاووس گفت: سرشماری نفوس و مسکن برای بدست آوردن آمار دقیق و روزآمدکردن اطلاعات خانوار در کشور است تا بر اساس آخرین اطلاعات آماری برنامه‌ریزی توسعه کشور شکل دقیق و بهتری پیدا کند و مطابق با واقعیت باشد.

وی عنوان کرد: همه دستگاههای اداری و فرمانداری شهرستان در تدارک و تمهید هر چه بهتر انجام کار سرشماری هستند.



احمدی اظهار داشت: تاکنون همکاری مردم شهرستان با ماموران سرشماری بسیارعالی و باانگیزه و بدون مشکل اجرایی صورت گرفته است.

فرماندار گنبد گفت: انتظار ما از مردم شریف شهرستان این است که تا پایان سرشماری همکاری خود را برای انجام دقیق کار ماموران ادامه دهند.

وی از مردم شهرستان که با همکاری در ارائه دقیق آمار خانوار با ماموران همکاری می‌کنند سپاسگزاری کرد.