حمید امانی در گفنگو با خبرنگار مهر بیان داشت: در نیمه اول امسال افزون بر پنج هزارتن تن انواع آبزی به ارزش بیش از 14 میلیون دلار از هرمزگان به خارج از کشور صادر شده است.

وی با اشاره به اینکه میزان صادرات به لحاظ وزنی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 31 درصد رشد نشان می دهد، پیش بینی کرد که صادرات آبزیان تا پایان امسال 50 درصد رشد داشته باشد.

امانی با بیان اینکه سال گذشته نزدیک به 10 هزارتن انواع آبزی به ارزش 20 میلیون دلار به خارج از کشور صادر شده است، اضافه کرد: استان هرمزگان با صید حدود 142 هزارتن آبزی در سال دراین زمینه مقام اول کشور را به خود اختصاص داده است.

وی تصریح کرد: مجموع صید آبزیان کشور در سال گذشته 670 هزارتن ذکر شده که 200 هزارتن آن شامل آبزیان پرورشی از جمله شش هزارو 500 تن میگو بوده است.

وی عنوان کرد: در نیمه اول امسال22 هزارتن آبزی به ارزش 60 میلیون دلار از آبهای داخلی کشور صید و به خارج از کشور صادر شده است.