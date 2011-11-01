  1. حوزه و دانشگاه
  2. آموزش عالی
۱۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۴۰

معاون آموزشی وزیر بهداشت از غرفه مهر در نمایشگاه مطبوعات بازدید کرد

معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حضور در نمایشگاه مطبوعات در غرفه خبرگزاری مهر حضور یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی محققی ظهر امروز سه شنبه 10 آبان ماه با حضور در نمایشگاه مطبوعات از غرفه خبرگزاری مهر دیدن کرد.

معاون آموزشی وزیر علوم، با حضور در غرفه خبرگزاری مهر آخرین اخبار آموزشی حوزه علوم پزشکی وزارت بهداشت را اعلام کرد.

