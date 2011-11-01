آموزش و پرورش کشور توانایی همکاری با تحولات محیطی را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نوید ادهم ظهر سهشنبه در نشست بررسی تحول بنیادین در نظام آموزشی در جمع مسئولان و مدیران آموزش و پرورش اصفهان اظهار داشت: اجرای مناسب فعالیتهای فرهنگی و آموزشی در میان دانشآموزان اصفهان سیستم آموزش و پرورش کشور را در سطح کشور نمونه کرده است.
وی با بیان اینکه جلسه بررسی تحولات بنیادین آموزش و پرورش باید در زمانی زودتر در اصفهان برگزار میشده است، اضافه کرد: مسئولان و متولیان نظام آموزشی اصفهان باید پیشگامی خود را در این زمینه نیز ثابت کنند و دانشآموزان را با استفاده از شیوههای جدید آموزشی پرورش بدهند.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش به ضرورت مطابقت آموزش و پرورش با نیازهای جامعه اشاره کرد و بیان داشت: در حال حاضر وضعیت نظام آموزشی کشور با نیازهای جامعه هماهنگ نیست و استمرار این وضعیت جامعه از از اهداف و آرمانهای سند چشمانداز توسعه در سال 1404 دور میکند.
روشهای آموزشی کشور باید متحول شود
وی با اشاره به متحول شدن سیستم آموزشی موجود در سطح کشور تصریح کرد: در حال حاضر ذائقه دانشآموزان به میزان بسیاری تغییر یافته و روشهای آموزشی نیز باید با نیازهای دانشآموزان متناسب باشد.
نوید ادهم تاکید کرد: جامعه امروز به ایجاد و پایهریزی روشهای آموزشی جدید نیازمند است و استفاده از روشهای قدیمی در راستای رشد و پیشرفت کشور موثر نیست.
وی به ارزش و جایگاه فعالیتهای معلمان در زمانهای گذشته اشاره کرد و ادامه داد: عدم مطلوبیت نظام آموزشی گذشته در میان دانشآموزان جامعه امروز خدمات و فعالیتهای این افراد را در راستای رشد و پیشرفت کشور نفی نمیکنند.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به اینکه در حال حاضر سند ملی آموزش و پرورش در کشور تدوین شده است، گفت: روشهای آموزشی جدید باید جایگزین روشهای گذشته شوند و متولیان نظام آموزشی باید روشهای خود را به منظور تربیت دانشآموزان تغییر بدهند.
نظام آموزشی کشور بازخوانی شود
وی به ضرورت بازخوانی روشهای آموزشی در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: مشکلات و نواقص موجود در سیستم آموزش و پرورش باید برطرف شود و این موضوع به بازخوانی و باز تولید نظام آموزشی نیاز دارد.
نوید ادهم با اشاره به اهداف تحول بنیادین آموزش و پرورش اضافه کرد: سیستم آموزشی باید به صورت عمیق، ریشهای، همهجانبه، آیندهنگر و مبتنی بر آموزههای دینی و اسلامی متحول شود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر فلسفه مدون و مصوبی در آموزش و پرورش کشور وجود نداشته و تحول بنیادین آموزش و پرورش در راستای توجه به نیازهای جامعه امروز نقش موثری دارد.
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