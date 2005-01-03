طرح تكفا سالانه از 10 پژوهشكده و دانشكده مرتبط با IT و ICT حمايت مي كند

مهندس جهانگرد در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، ضمن بيان اين مطلب تصريح كرد: از سال اولي كه طرح تكفا به تصويب رسيد و اجراي آن آغاز شد سالانه از 10 پژوهشكده و دانشكده مرتبط با مباحث فناوري اطلاعات و ارتباطات، IT و ICT حمايت شده است و اين حمايت همچنان ادامه دارد.

وي خاطر نشان ساخت: تقويت شبكه دسترسثي به اينترنت در دانشگاه هاي كشور و توسعه به كارگيري IT و ICT به صورت تدريس در دانشگاه ها يا در كتابخانه ها از ديگر اهداف طرح تكفا است كه در سه سال گذشته اقدامات قابل توجهي در اين زمينه صورت گرفته است.