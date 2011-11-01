هشدار در خصوص شیوع تب کیو/ دام ها با نظارت دامپزشکی ذبح شوند

عباس سرحدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: شبکه دامپزشکی نرماشیر یک اکیپ ثابت و یک اکیپ سیار را برای خدمت رسانی به مردم در روز عید قربان در نظر گرفته است.

مسئول شبکه دامپزشکی نرماشیر یادآور شد: این طرح نظارتی در راستای حفظ بهداشت جامعه و جلوگیری از بروز بیماری‌های مشترک بین انسان و دام صورت می گیرد.

وی با اشاره به اهمیت ذبح دام زیر نظر دامپزشکی گفت: شبکه دامپزشکی با انجام بازرسی های قبل و بعد از کشتار از سلامت دام ها اطمینان حاصل می کند.

این مسئول همچنین در خصوص شیوع تب کیو در افغانستان هشدار داد و از دامداران خواست از خرید دام های غیر بومی خودداری کنند.

سرحدی با بیان اینکه شهروندان برای جلوگیری از ابتلا به تب کیو از فرآورده های لبنی پاستوریزه استفاده کنند ابراز داشت: منشا این بیماری گوسفند و بز است و افرادی که در تماس با دام هستند بیشتر در خطر ابتلا به این بیماری قرار دارند.