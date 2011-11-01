حسن حبیب نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 14 نفر از صادر کنندگان فعال استان از شهرستانهای ساری و بابل در ششماهه اول سال جاری، انواع آبزیان تازه را در قالب حدود 200 محموله کامیون های سردخانه دار به صورت منجمد مطابق با آخرین دستورالعمل های مراجع ذی صلاح به کشور عراق صادر کردند.

وی افزود: از محل صادرات فوق چهار میلیون و 400 هزار دلار ارز وارد کشور شد.

مدیرکل شیلات مازندران، ترکیب گونه ای صادرات را انواع ماهیان گرم آبی تولیدی استان آمور، فیتو فاک، کپور بیان دانست.

حبیب نژاد افزود: پیش بینی می شود تا پایان سالجاری، میزان صادرات آبزیان استان به مرز 10 میلیون دلار برسد.

مازندران یکی از قطبهای پرورش آبزیان در کشور است.

