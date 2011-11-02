سید مرتضی سقاییان نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون اقداماتی از جمله برنامه ریزی برای اجرای پروژه بهشت آباد انجام شده است. متاسفانه اصل موضوع ناآگاهی از عمق فاجعه است. اگر این پروژه امروز آغاز شود پس از 84 ماه به نتیجه می رسد.

وی ادامه داد: باید پیش بینی کوتاه مدت برای جلوگیری از خشکی دائمی انجام شود و از برداشتهای غیرمجاز جلوگیری کرد. امروز بحران کمبود آب زیرزمینی و چاهها، اکوسیستم 350 کیلومتری زاینده رود را تحت الشعاع قرار داده است.

سقاییان نژاد با بیان اینکه خوشبختانه با همکاری مسئولان استانی و نمایندگان می توانیم به راههای کوتاه مدت دست یابیم تصریح کرد: مشکل زاینده رود یک معضل ملی است که باید هرچه سریعتر برای رفع آن اقدام کرد.

شهردار اصفهان در مورد آخرین وضعیت ساخت مترو اصفهان در مناطق تاریخی این شهر گفت:خط شمالی و جنوبی مترو به طول 2/20 کیلومر در حال احداث است و تنها چهارصد متر از آن باقی مانده است. در منطقه چهارباغ از روش "TBM" در عمق 20 متری و با استفاده از بالشتک ضربه گیر استفاده شده است. این روش همانند حفر تونل لوور پاریس و میدان گلادیاتور است. همچنین با راه اندازی مترو، حمل و نقل عمومی که ضرر بسیاری برای آثار تاریخی دارد از سطح این خیابان جمع آوری می شود.

سقاییان نژاد افزود: مترو در محدوده سی و سه پل نیز از عمق 70 متری گذر می کند در حالی که کارشناسان میراث فرهنگی عمق 30 متر را حاشیه امنیتی سی و سه پل اعلام کرده بودند.

به گفته وی، مترو اصفهان در صورت تامین واگن به زودی راه اندازی می شود.

شهردار اصفهان با اشاره به موازی کاریهای صورت گرفته در مورد ساخت سالن اجلاس سران در اصفهان تاکید کرد: هم اکنون به صورت سه شیفت در حال فعالیت در این پروژه هستیم اما شاهد برخی موازی کاریها در تهران و کیش بودیم. طبق تعهد داده شده این سالن را در آبان ماه 91 آماده و تحویل می دهیم.