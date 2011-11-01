به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، "نجیب رزاق" در این سفر توسط "جمیل خیر بهارم" وزیر دفتر نخست وزیری و "ابوموسی عصاری" رییس سازمان حج مالزی (تابونگ حاجی) همراهی می شود.

نخست وزیر مالزی در این سفر قرار است علاوه بر دیدار از دفتر مرکزی سازمان حج مالزی با زائران مالزیایی در شهر مکه دیدار کند.

امسال 28 هزار حاجی مالزیایی به سفر حج مشرف شدند که این آمار با توافق عربستان سعودی نسبت به سال گذشته 2 هزار تن افزایش داشته است.

بر اساس آمارهای رسمی، بیش از 5.7 میلیون صاحب حساب حج از سال 1961 تا کنون امکان سرمایه گذاری و در پی آن تشرف به حج را برای مسلمانان مالزی میسر کرده و 733 هزار صاحب حساب حج در لیست انتظار اعزام برای حج قرار دارند.

