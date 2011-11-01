به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان ظهر سه شنبه در این مراسم که به مناسبت چهارمین روز از هفته بسیج دانش آموزی با حضور مسئولین استانی، شهرستانی، خانواده معظم شهدا و دانش آموزان بسیجی خواهر در سالن اجتماعات کانون شهید بهشتی زاهدان برگزار شد، اظهار داشت: امروز شهید فهمیده های ملت ایران بیداری اسلامی را در کشورهای مصر و تونس رقم زده اند و دانش آموزان نیز بر مبنای قرآن وظایف خود را انجام می دهند.

سردار علیرضا عظیمی جاهد گفت: برگزاری یادواره شهدا باید به نحو شایسته و مطلوب در سطح سیستان و بلوچستان اجرا شود.

وی افزود: یادواره 36 هزار شهید دانش آموز، ایثار، رشادت، شهادت و بزرگواری را به نسل های آینده ساز انقلاب اسلامی منتقل می کند.

وی با اشاره به اینکه امنیت امروز ما به برکت خون شهدا به ویژه شهدا دانش آموز حاصل شده است، بیان داشت: دانش آموزان و بسیجیان با تاسی به خون شهدا باید به این فکر کنند که راه شهدا را با اخلاص، معنویت و تلاش ادامه دهند و با بر پایی این یادواره ها در راستای تجلیل از مقام شامخ شهدا بر آیند و عزمت هایشان را به تصویر بکشند.

رئیس کمیته اجرایی بسیج دانش آموزی ناحیه دو آموزش و پرورش شهرستان زاهدان نیز در این مراسم با تبریک هفته بسیج دانش آموزی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا دانش آموز، از بسیج دانش آموزی به عنوان یک تشکل بزرگ که ساختار و بدنه سپاه را شکل داده است نام برد و گفت: در هشت سال دفاع مقدس بسیج خوب درخشید و با قدرتی که دارد می تواند با ارتش های کلاسیک مبارزه نماید و در همه عرصه ها پیروز میدان باشد.

حسین سنجرانی با تاکید بر اینکه بسیج مدرسه عشق است و با حضور بهترین، عظیم ترین و با نشاط ترین نیروها وارد میدان شده و خواهد شد، افزود: مسلح کردن دانش آموزان به سلاح علم و ایمان و مبارزه با استکبار، دفاع از ارزش ها در مقابله با ضد ارزش های دشمن از مهم ترین وظایف این سازمان است که با اقتدار و اجرای برنامه های مدون، با آنها مقابله نموده و به برکت خون شهید فهمیده ها و تولید علم به اهداف نظام رسیده است.

در پایان این مراسم از هفت نفر خانواده معظم شهدا دانش آموز بسیجی ناحیه دو آموزش و پرورش تجلیل و به رسم یاد بود هدایایی اهدا شد.