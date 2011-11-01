به گزارش خبرنگار مهر، سید علی پورنبوی ظهر سه شنبه در بازدید از شهرکهای صنعتی علی آبادکتول افزود: با افتتاح مرکز بزرگ کسب و کار شهرک صنعتی آق قلا تا دهه فجر تمامی مصوبات سه سفر به بهره برداری کامل می رسد.

وی اظهار داشت: پس از گذشت نزدیک به هفت ماه از سفر سوم هیئت دولت، طرح استفاده مجدد از پساب صنعتی و تصفیه خانه شهرک صنعتی آق قلا و احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی مینودشت به پایان رسیده است.

وی عنوان کرد: برای این طرح بیش از 30 میلیارد ریال هزینه شده است که طرحی خاص در کشور است.

پورنبوی افزود: به زودی با احداث یک ناحیه صنعتی در گمیشان، تعداد شهرکها و نواحی صنعتی گلستان به 23 شهرک افزایش می یابد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای گلستان بیان داشت: با اجرای طرح استفاده مجدد از پساب صنعتی و تصفیه خانه فاضلاب آق قلا، فاضلاب خروجی به آب مصرفی صنایع تبدیل شده است.

وی هزینه اجرای این طرح را 17 میلیارد ریال اعلام کرد.