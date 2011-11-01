به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه درباره جشن بهترین‌های اخلاقی در مشهد که توسط کمیته فرهنگی برگزار می شود، تصمیمات لازم اتخاذ شد اما محور اصلی درباره اتفاقات ناشایست دیدار پرسپولیس – داماش بود و در نهایت اعضای کمیته با جدیت خواستار برخورد شدید با عوامل جریحه‌دار شدن روح ورزش در کشور شدند.

همچنین در این جلسه اعضای کمیته رسانه با انتقاد از جو ورزشگاه‌ها و شعارها و الفاظی که علیه جامعه زحمتکش داوری سر داده می شود و برخوردهای ناشایست برخی از بازیکنان و مربیان در قبال ایشان خواستار این شدند تا فدراسیون فوتبال به این امر رسیدگی کند و با این اقدامات با جدیت برخورد کند.