به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جاکارتا گلوب، نجیب حمید از دفتر انجمن اسلامی محمدیه اندونزی گفت: براساس محاسبات صورت گرفته عید قربان با انجمن نهضت العلما جشن گرفته می شود.
نهضت العلما دیگر گروه دینی بزرگ این کشور نیز اعلام کرده است که نتایج بررسی این سازمان همین امر را مورد تأکید قرار داده است.
شوله حیات نایب رئیس دفتر نهضت العلما در شرق جاوه گفت: براساس محاسبات نجومی روز 6 نوامبر، عید قربان است.
دو گروه بزرگ دینی در اندونزی به عنوان پرجمعیت ترین کشور جهان اغلب در رابطه با تاریخ شروع رمضان و تاریخ عید قربان با یکدیگر اتفاق نظر ندارند. در نتیجه این دو انجمن بزرگ اسلامی در تاریخ عید فطر نیز هم رأی نیستند.
نظر شما