دو سازمان بزرگ اسلامی اندونزی در تاریخ عید قربان به توافق رسیدند

میلیونها مسلمان اندونزی امسال با کنارگذاشتن اختلاف نظرهای خود تصمیم گرفتند روز واحدی را به عنوان عید قربان جشن بگیرند، از این رو هر دو گروه دینی بزرگ این کشور روز 6 نوامبر ( 15 آبان ماه) مراسم عید قربان را به عنوان یکی از اعیاد بزرگ اسلام برگزار می‌کنند.