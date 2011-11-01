به گزارش خبرگزاری مهر، به دلیل تقارن با شهادت حضرت امام محمدباقر(ع) تالارهای نمایشی تئاتر شهر پنجشنبه شب 12 آبان اجرایی ندارند.

هم‌اکنون نمایش‌های" تراس" به کارگردانی محمدرضا خاکی در تالار اصلی، "اگر نرفته بودی"و "پیکره های بازیافته"به کارگردانی قطب الدین صادقی در تالارچهارسو، "بهار و آدم برفی"به کارگردانی ناصح کامگاری در تالار قشقایی، "با پرهای نرم بر ماه پیشانی ات تاج نوزادی می‌بافد" به کارگردانی مریم معینی و" تو امروز بینی و فردا بینی و پس آن فردا" به کارگردانی زهره بهروزی نیا در تالار سایه،"دیوار" به کارگردانی فرهاد شریفی در کارگاه نمایش، "صدسال پیش از تنهایی ما "به کارگردانی حسن جودکی در کافه تریای تالار اصلی روی صحنه هستند.

- دو نمایش در تالارهای قشقایی و سایه تئاتر شهر روزهای نهم و دهم آبان ماه ویژه خبرنگاران و عکاسان به صحنه می‌رود.

سه شنبه دهم آبان ماه نمایش"با پرهای نرم برماه پیشانی ات تاج نوزادی می بافد" به کارگردانی مریم معینی ساعت 19:45 و روز چهارشنبه یازدهم آبان نمایش" بهار و آدم برفی "به کارگردانی ناصح کامگاری ساعت 20 میزبان خبرنگاران ، منتقدان و عکاسان تئاتر است.

اعضای انجمن عکاسان خانه تئاتر دارای کارت عضویت یا ارائه معرفی نامه، عکاسان خبرگزاری‌ها با ارائه معرفی نامه می‌توانند در تاریخ یاد شده با مراجعه به روابط عمومی مجموعه آزادی برای عکاسی از این اثر نمایشی اقدام کنند.

- شمسی فضل اللهی بازیگر تئاتر با ابراز خرسندی از حضور در نمایش بهار و آدم برفی که این روزها به نویسندگی و کارگردانی ناصح کامگاری در تالارقشقایی به صحنه رفته است گفت : به طور حتم حضور در یک اثر نمایشی بعد از 15 سال دوری از صحنه تئاتر اتفاق خوشایندی برای من به عنوان یک هنرمند عاشق بازیکری است اما در این روزها فقط به گفتن یک جمله بسنده می کنم که بازیگر باید همیشه به سرچشمه نفسش بازگردد.

نمایش"بهار و آدم برفی" نوشته و کار ناصح کامگاری هر روز غیر از شنبه‌ها ساعت 20 با بازی کوروش سلیمانی ، رویا بختیاری، شمسی فضل اللهی،علی گلزاده، نوید نوروزی، ریحانه سلامت، بابک سعیدیان، سروش طاهری، آناهیتا اقبال نژاد، هومن کیایی، فقیهه سلطانی، پوریا رحیمی سام، کاظم هژیر آزاد، شیدا خلیق ، محمد اشکانفر و علی بی‌غم در تالار قشقایی تئاتر شهر به صحنه می رود.

- نمایش " تراس" نوشته ژان کلود کریر و کارگردانی محمدرضا خاکی با آغاز اجراهای خود در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر با استقبال قابل توجه تماشاگران مواجه شده است. این اثر نمایشی که از جمعه هشتم آبان ماه ساعت 19:30 با بازی الهام پاوه نژاد ، فریدون محرابی، بهاره رهنما ، مریم سعادت ،مسعود دلخواه، مهران رنجبر و امیررضا وزیری به صحنه رفته است، تاکنون با استقبال قابل توجه تماشاگران رو به رو شده است.