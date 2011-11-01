به گزارش خبرگزاری مهر، به دلیل تقارن با شهادت حضرت امام محمدباقر(ع) تالارهای نمایشی تئاتر شهر پنجشنبه شب 12 آبان اجرایی ندارند.
هماکنون نمایشهای" تراس" به کارگردانی محمدرضا خاکی در تالار اصلی، "اگر نرفته بودی"و "پیکره های بازیافته"به کارگردانی قطب الدین صادقی در تالارچهارسو، "بهار و آدم برفی"به کارگردانی ناصح کامگاری در تالار قشقایی، "با پرهای نرم بر ماه پیشانی ات تاج نوزادی میبافد" به کارگردانی مریم معینی و" تو امروز بینی و فردا بینی و پس آن فردا" به کارگردانی زهره بهروزی نیا در تالار سایه،"دیوار" به کارگردانی فرهاد شریفی در کارگاه نمایش، "صدسال پیش از تنهایی ما "به کارگردانی حسن جودکی در کافه تریای تالار اصلی روی صحنه هستند.
- دو نمایش در تالارهای قشقایی و سایه تئاتر شهر روزهای نهم و دهم آبان ماه ویژه خبرنگاران و عکاسان به صحنه میرود.
سه شنبه دهم آبان ماه نمایش"با پرهای نرم برماه پیشانی ات تاج نوزادی می بافد" به کارگردانی مریم معینی ساعت 19:45 و روز چهارشنبه یازدهم آبان نمایش" بهار و آدم برفی "به کارگردانی ناصح کامگاری ساعت 20 میزبان خبرنگاران ، منتقدان و عکاسان تئاتر است.
اعضای انجمن عکاسان خانه تئاتر دارای کارت عضویت یا ارائه معرفی نامه، عکاسان خبرگزاریها با ارائه معرفی نامه میتوانند در تاریخ یاد شده با مراجعه به روابط عمومی مجموعه آزادی برای عکاسی از این اثر نمایشی اقدام کنند.
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