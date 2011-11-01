به گزارش خبرگزاری مهر، تلاش وکلای ایرانی و بین المللی علی حسینی، سرانجام به لغو محرومیت مادام العمر این وزنه بردار دسته فوق سنگین کشورمان انجامید و این محرومیت به 12 سال کاهش پیدا کرد اما تلاش وکلای ایرانی برای کم کردن این مدت زمان به نتیجه نرسید.

دادگاه حکمیت ورزش که طی یکماه اخیر به بررسی دفاعیات وکلای بین المللی این وزنه بردار و آنچه خود علی حسینی در جریان دادگاه نهایی این پرونده پرداخته بود، حکم نهایی‌اش را به امضای "جیمز رابرت رید"، رئیس انگلستانی این هیئت بدین شرح به فدراسیون وزنه برداری ایران ارسال کرد: با توجه به بررسی جامع پرونده دوپینگ وزنه بردار ایرانی، حکم محرومیت مادام العمر سعید علی حسینی لغو و محرومیت این وزنه بردار به 12 سال کاهش پیدا می کند.

براساس این حکم سعید علی حسینی که نمونه دوپینگش برای دومین بار در اکتبر سال 2009 مثبت اعلام شده بود، در اکتبر سال 2021 می تواند دوباره به عرصه رقابت‌های وزنه برداری بازگردد.