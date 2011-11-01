36 هیئت قرآنی در شهرستان ماهدشت فعالیت می کنند

ابراهیم عرب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهر ماهدشت دارای 14 مسجد است که درحال حاضر قرائت یک صفحه قرآن درهر شب جزء برنامه های اصلی این مساجد قرار گرفته است.



وی افزود : امسال همچنین 16 جلسه تصحیح قرائت نماز برای بانوان در سه مسجد ماهدشت برگزار خواهد شد.



مسئول ستاد عالی قرآن ماهدشت کرج خاطرنشان کرد: علاوه بر این جلسات متعدد تفسیر قرآن نیز هر دو هفته در مساجد ماهدشت برگزار می شود.



وی امکانات هیئتهای قرآنی ماهدشت را بسیار محدود اعلام کرد و گفت: متاسفانه آن طور که بایدو شاید امکانات برای ترویج آموزه های قرآن در اختیار فعالین این بخش قرار داده نمی شود و انتظار می رود مردم خود بانی سرمایه گذاری در این امر باشند.



عرب در پایان فراهم آوردن شرایط نهادینه شدن آموزه های قرآنی را بهترین راه برای ساخت جامعه ای سالم دانست و این امر را در گرو همکاری مسئولین و دادن امکانات به فعالین این بخش اعلام کرد.