مراسم جشن ازدواج 200 زوج تحت حمایت کمیته امداد در زاهدان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که ظهر سه شنبه با حضور جمعی از مسئولین استانی در سالن هلال احمر زاهدان برگزار شد، نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان اظهار داشت: ازدواج از آیات بزرگ الهی است و قرآن این مسئله با اهمیت را آیت قلمداد کرده است.

آیت الله عباسعلی سلیمانی با اشاره به اهمیت فریضه ازدواج در قرآن کریم گفت: در دین مبین اسلام شرط سلامت و صحت ازدواج کفیت، تکاپوی فکر، عقل، احساسات، شعور، عواطف و داشتن انگیزه مضاعف است.

وی افزود: ازدواج کانون تکمیل زندگی و دین است و باید با مصالح خاصی که مودت و رحمت است ایجاد شود که قرآن کریم به آن تاکید بسیاری نموده است.

مدیرکل کمیته امداد سیستان و بلوچستان نیز در این مراسم با تاکید بر تاسی جوانان به ازدواج آسمانی حضرت علی (ع) و زهرای اطهر (س) اظهار داشت: خوشبختی زوج ها در زندگی مشترک مستلزم بهره گیری از تعالیم اسلام و پیروی از منش پیامبر (ص) و ائمه معصوم (ع) است.

محسن مسعودیان راد زندگی بی آلایش، ساده و سرشار از معنویت حضرت زهرا (س) و امام علی (ع) را بهترین الگوی زندگی مشترک دانست که باید سرلوحه تفکر و عمل جوانان قرار گیرد.

وی جلوه های تفاهم در خانواده و زندگی زناشویی را گذشت و عفو، صمیمیت و صداقت، بردباری و شکیبایی، تواضع و تکریم و محبت عنوان کرد.

در پایان این مراسم به هر زوج جوان مبلغ 10 میلیون ریال هدیه ازدواج اهدا شد.